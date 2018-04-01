H üseyin Özbarışcı



Yüzmeye neredeyse karada adımlarını yeni yeni sağlamlaştırdığı yaşlarda, 3 buçuk yaşında başlayan Özgül, bugün çok sayıda KKTC rekorunun sahibi, 10 yaşında profesyonel bir lisanslı yüzücü…

Bugüne kadar birçok resmi yarışa katılan ve çok sayıda başarılar elde eden Özgül Çetin’in katıldığı müsabakalardan 41 altın, 11 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunuyor.

10 yaşındaki lisanslı sporcu Özgül, çok sayıda rekor kırmasının yanı sıra, hemen her havuza girdiğinde kendi rekorlarını yeniden kırma başarısını da gösteriyor…

TÜRKİYE ŞAMPİYONU

2017 Aralık ayında Türkiye Gaziantep’te düzenlenen yüzme şampiyonasına da katılan Özgül Çetin, orada katıldığı 4 branşta da birinci gelerek Türkiye şampiyonu olurken, 200 metre karışıkta 10-11 yaş KKTC rekorları, 100 metre kelebekte 10-11-12 yaş KKTC rekorları ve 50 metre kelebekte de 10-11-12 yaş KKTC rekorlarını kırdı.

Özgül Çetin, spora başlama ve başarı hikâyesinin yanı sıra hedeflerini de ADRES KIBRIS’a anlattı;

ADRES: Öncelikle seni tanıyabilir miyiz?

Özgül ÇETİN: Adım Özgül Çetin, Lefkoşa’da doğdum. 10 yaşındayım, Mayıs ayında 11’inci yaşıma basıyorum.

The American Future Collage’de 5. sınıf öğrencisi olarak eğitimimi sürdürüyorum.

BAŞARI, MOTİVE GETİRDİ

ADRES: Yüzmeye kaç yaşında ve nasıl başladın?

Özgül ÇETİN: Yüzmeye 3 buçuk yaşında, ailemin teşvikiyle beni yaz yüzme kurslarına yazdırmaları ile başladım. Hem eğlenip hem yüzmeyi öğreniyordum.

ADRES: Peki profesyonel olarak yüzmeye ne zaman, nasıl başladın?

Özgül ÇETİN: 7 yaşıma kadar yaz dönemleri çeşitli kurslarda yüzdüm ve 7 yaşımda lisanslı sporcu olarak yüzmeye başladım.

Artık düzenli olarak antrenmanlara başlamıştım ve Su Sporları Federasyonu’nun düzenlediği yarışlara da katılıyordum.

2015 yılında katıldığım ilk yarışlarda yüzmüş olduğum 4 branşta da birincilik elde etmem bana çok güzel motive olmuştu ve artık yüzme sporu ile daha da çok ilgilenmeye ve vakit ayırmaya başlamıştım.

ADRES: Hedeflerin nelerdir?

Özgül ÇETİN: Şu anki hedeflerim arasında, önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye finallerine katılmak var.

Ayrıca hocamın belirlediği takvim doğrultusunda çalışmalarımızı ve antrenmanlarımızı yapıyoruz, ileriki yıllarda milli takıma katılmayı hedefliyorum.

BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK

ADRES: Hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol izliyorsun?

Özgül ÇETİN: Hedeflerime ulaşmak için sürekli çalışıyorum. Antrenörüm Erdaş Uçaner’in hazırladığı programlar doğrultusunda haftanın 5 günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beslenmeme ve uyku düzenime çok dikkat ediyorum. Antrenmanlarımı hiç aksatmıyorum ve düzenli olarak çalışıyorum. Buradan antrenörüm Erdaş Uçaner’e, egzersiz ve spor diyetisyenim Emine Ömerağa’ya ve aileme benimle birlikte oldukları ve bana katkıları için çok teşekkür ediyorum.

ADRES: Peki senin gibi sporla ilgilenen ve başarılı olmak isteyenlere neler önerirsin?

Özgül ÇETİN: Öncelikle herkese mutlaka spor yapmasını öneriyorum. Başarının kesinlikle çok çalışmakla olduğuna inanıyorum.

Yüzme sporu ile ilgilenen ve ilerlemek isteyen arkadaşlarıma mutlaka çalışmalarını ve antrenmanlarını asla aksatmamalarını öneriyorum, ayrıca düzenli ve dengeli beslenip, uyku düzenlerine dikkat etmelerini öneriyorum. Başarının sırrının yetenek, çok çalışmak ve kendine iyi bakmaktan geçtiğine inanıyorum.

Su Sporları Federasyonu’nda Özgül Çetin’in adına yazılı rekorlar şöyle:

100m serbest 9-10 yaş rekorları, 200m serbest 9-10-11 yaş rekorları, 400m serbest 9-10-11 yaş rekorları, 50m kelebek 9-10-11-12 yaş rekorları, 100m kelebek 9-10-11-12-13 yaş rekorları, 200m kelebek 9-10-11 yaş rekorları, 100m karışık 9-10-11 yaş rekorları, 200m karışık 9-10-11 yaş rekorları.