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Özgöçmen’in katil zanlısı yargı önünde

Özgöçmen’in katil zanlısı yargı önünde

Hasan Özgöçmen’i  öldürüp  Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve 9 ay sonra dün kuzeye iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman İskele kaza mahkemesine çıkarıldı.

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İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında 30 Eylül’de Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Özgöçmen’i  öldürüp  Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve 9 ay sonra dün kuzeye iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman İskele kaza mahkemesine çıkarıldı.

Yargıç Dilşah Karayel huzurunda görüşülen cinayet  davasında Özgöçmen’in darp edildikten boğularak öldürüldüğü konuşuldu.  Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi

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