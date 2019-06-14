Özgöçmen’in katil zanlısı yargı önünde
Hasan Özgöçmen’i öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve 9 ay sonra dün kuzeye iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman İskele kaza mahkemesine çıkarıldı.
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İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında 30 Eylül’de Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Özgöçmen’i öldürüp Kıbrıs’ın güneyine kaçan ve 9 ay sonra dün kuzeye iade edilen Pakistan uyruklu Muhammed Salman İskele kaza mahkemesine çıkarıldı.
Yargıç Dilşah Karayel huzurunda görüşülen cinayet davasında Özgöçmen’in darp edildikten boğularak öldürüldüğü konuşuldu. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi
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Etiketler : Hasan Işık ÖZGÖÇMEN, Muhammad Salman, mahkeme, cinayet
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