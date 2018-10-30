Özgöçmen’i cinayet zanlısı sınır dışı edilebilir

İskele’de 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’i öldürme suçundan zanlı konumunda bulunan, kaçak yollarla Kıbrıs’ın güneyine geçerek Limasol’da yakalanarak tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın, iade edilmeyeceği, sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu bildirildi.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Türk’ün Cinayeti Zanlısı Sınır Dışı Ediliyor – İki Toplumlu Komiteyle Dışişleri Bakanlığı Aracılığıyla İşgal Makamlarına İadesi İçin Görüşmeler” başlıkları altında verdiği haberinde, 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in öldürme zanlısı olan ve Kıbrıs’ın güneyinde tutuklanan Pakistan uyruklu Muhammed Salman’ın cinayet suçundan yargılanmayacağını iddia etti.

Gazete, Hukuk Dairesi’nin söz konusu dosyası incelediğini ve polisinin elinde yeterli delil bulunmadığına karar verdiğini yazan gazete, bu sebepten ötürü Salman’ın "Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasadışı yollarla giriş ve ikamet” şeklindeki iki suçtan yargılanacağını belirtti.

Salman’ın Cuma günü, kendisine yöneltilen bu iki suçlamadan ötürü ceza alacağını ve Kıbrıs Türk makamlarına iade edilerek yargılanması yönünde Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Teknik Komite’yle yürütülen görüşmelerden bir sonuç alınmazsa, büyük olasılıkla da sınır dışı edileceğini belirten gazete, Salman’ın Limasol’da barınmasına yardım eden arkadaşının ise serbest bırakıldığını hatırlattı.