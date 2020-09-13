Özgöçmen: “Klinik boşaltıldı”

Psikiyatri hastanesinde tedavi gören covid-19 hastalarının takibini yapan sağlıkçıların kötü koşullarda çalıştıkları gerekçesi ile sabah saatlerinde başlattıkları eylem hastaların başka kliniklere sevk edilmesi nedeniyle sona erdi.

Sağlık Bakanlığının girişimi ile 6 pozitif hasta farklı kliniklere sevk edildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yaptıkları eylemin amacının sadece sağlıkçıların daha iyi bir ortamda çalışmak olduğunu belirtti.

Özgöçmen, kapısı olmayan bir klinikte sağlıkçıların güvensiz bir ortamda hizmet verdiğini ifade ederek, “Vaka sayıları giderek artıyor. Kliniğe yeniden hasta yatışı gündeme gelecek. Koşullar iyileştirilemeden bu yapılacak olursa bu kez kapıyı kırar kendi önlemimizi alırız” dedi.

Fotoğraf: Devrim DEMİR