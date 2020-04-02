Özgöçmen: “Gerekirse dümene geçip, meslektaşlarımı yine de taşıyacağım”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan ve Mağusa ile Güzelyurt’tan görevine giden hemşirelerin, ulaşım konusunda sorun yaşadıklarını belirtti. Özgöçmen yaptığı açıklamada, sendika olarak hükümet yetkililerine defalarca konuyu ilettiklerini ancak, hükümetin bu konuda herhangi bir çalışma yapmadığını belirtti. Hükümetin sorunu çözmediği takdirde ilgili firmanın hemşireleri Perşembe gecesinden itibaren taşımayacağını aktaran Özgöçmen, ne olursa olsun meslektaşlarını hastaneye ulaştıracağını ve Cuma sabahı da hemşirelerle birlikte Sağlık Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen’in yaptığı açıklama şu şekilde;

“Burada yazacaklarımı duyanlar duymayanlara söylesin!

Mağusa ve Güzelyurt bölgesinde ikamet edip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin toplu taşıma ile ulaşımlarını sağlanması uzun bir süredir devam etmektedir. Bu ulaşım için ilgili firmalara ücretin bir kısmını hizmeti alan meslektaşlarım bir kısmı ise Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta idi. Ancak çeşitli gerekçeler yüzünden Sağlık Bakanlığı tarafından bu ödeme 3 aydır ilgili firmalara ödenmemiş, ödenememiştir. Malum, ülkemiz Covid-19 salgını ile tüm dünyada olduğu gibi mücadele etmektedir. Ve bu mücadelede ilk günden itibaren hemşireler vazifesini üstlenerek birebir hastayla temas halinde çalışmaktadırlar. Böylesi kötü bir zaman diliminden geçilirken hastaneye ulaşımlarını sekteye uğratılması ya da böyle bir hizmetten mağdur bırakılması yerinde bir karar olmayacaktı, kaldı ki diğer hastalarımız da var. Sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket edip mademki Sağlık Bakanlığı tarafından bu ödemenin gerçekleşmesinde sorun yaşanıyor deyip yine sağlık bakanlığına yardımcı olmak için konuyu bizzat Maliye Bakanı’na aktardık. Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, böyle bir süreçten geçilirken hemşireler için bu konuda gerekli desteğin sağlanacağını birebir tarafımıza ifade etmiştir.

Bunun üzerine konuyu Sağlık Bakanlığı’nın bilgisine getirmiş ancak iki bakanlık arasında etkin bir iletişim ve yazışma yapılamadığı için ilgili firmaya ödeme yapılamamış ve ilgili firma taşımacılık işlemini yarın sabah itibariyle durdurma kararı almıştır. Bunlara paralel olarak Başbakanlıkta gerçekleştirilen bir toplantıda konuyu direkt olarak Başbakan Sayın Ersin Tatar'a da iletmiş, ayrıca bir danışmanına durumun düzelmediği bilgisini de aktardım.

Sonuç olarak meslektaşlarım hemşireler, bir hükümet yetkilisi veya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya müdahale edilmezse Perşembe gecesinden sonra ilgili firma tarafından hastaneye götürülmeyecek. Böyle bir durum hasıl olursa sadece 70 civarında Mağusa bölgesinde kalıp bu ulaşımdan faydalanan meslektaşlarım mağdur edilecek.

Peki, biz ne yapacağız?

Cuma günü sabah 7.30'da Mağusa bölgesinden gelen meslektaşlarımızla Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.!

Biz bu süreçte meslektaşlarımızı yolda bırakmayacağız!

Hükümet, ya da Sağlık Bakanlığı desteğini çekse bile gerekirse bir minibüs bulup dümene binip meslektaşlarımı yine de taşıyacağım.!

Ne sokağa çıkma yasağı, ne ceza yada başka bir husus böylesi bir süreçte umurumda değil.!"