Özersay'ın New York temasları sürüyor
Özersay, New York temasları kapsamında KKTC'nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.
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Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında KKTC'nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.
Görüşme BM Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
KKTC ve İİT ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve bölgesel gelişmelerle ilgili de görüş alış-verişinde bulunuldu.
KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üye olarak yer alıyor.
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