Özersay'ın New York temasları sürüyor

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında KKTC'nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.

Görüşme BM Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

KKTC ve İİT ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve bölgesel gelişmelerle ilgili de görüş alış-verişinde bulunuldu.

KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üye olarak yer alıyor.