"Özersay'ın 'Kriz Hükümeti' önerisini değerlendirin"

‘Hükümete açık mektup’ notu ile sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Denktaş, hükümetin ‘hata üstüne hata yaptığını’ savundu.

Hükümetin aldığı kararları ‘seçime yönelik hesap kitap’ olarak nitelendiren Denktaş, yeni bir plan yapılması çağrısında bulundu. Denktaş, Kriz Hükümeti önerisinde bulundu, Özersay’ın da bu öneride bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını açıkladı.

Denktaş’ın paylaşımı şu yönde:

“Israrla bu olağanüstü dönemde hayatı normalleştirme gayreti içerisindesiniz. Biliniz ki, salgın tehdidi geçtikten sonra bile hayat bir süre normalleşemeyecek.

Öncelikle salgın tehdidinin devam ettiği bu ortamda hayatı ucuzlatacak her türlü tedbiri, kamu gelirlerinin sıfırlanmasını da göze alarak uygulamaya koymak suretiyle insanımıza en az üç ay yaşamlarını devam ettirtmek zorundasınız.

Size tavsiyem ekonomik hayati 14 Mart itibarı ile dondurmanızdır.

Elinizde var olan kaynaklar bunu başarmaya yeterlidir. Alınması gereken kararları alıp yürürlüğe koyduktan sonra Ankara kapısını zorlamanız gerekmektedir.

Bahsettiğim üç aylık süreye bu nedenle her sektörden çok sizin ihtiyacınız vardır.

Siz şu anda aldığınız karalarla sadece alacak verecekleri Haziran sonrasına öteliyorsunuz ama bu sürede alacak ve verecekler çoğalıyor.

Örnek verecek olursak;

Kira ödemelerini ötelediniz ama Hazirandan sonra ödenmemiş kiralarında ödemeye başlayacağını emrettiniz. Peki üç ay sonra olmayan turist, azalan öğrenci sayısı nedeniyle iş ortamının Şubat ayındaki hacmine döneceğimi hayal ediyorsunuz... Bu bulduğunuz çare kirada olan birçok işyerinin kapanmasını, yeni bir işsizler ordusunun ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Takas işlemlerinin önünü açtınız. İşadamları olağan koşullardaki iş hacimlerine göre hesap kitap yaparak ileri tarihli çekler kesmişlerdir. Şimdi bu çekler karşılıksız çıkarak geri dönmektedir. Faizler durdurulmamış ertelenmiştir. Çünkü yine zannediyorsunuz ki Hazirandan sonra hayat ve kazançlar normale dönecektir

Sendikalara yapılan kesintinin ileride geri ödeneceği sözünü verdiniz. Kamu öylesi bir yükü kaldırabilecek mi düşünmediniz... Herhalde geçmişte olduğu gibi bu konuyu da sizden sonra gelecek hükümetlerin kucağına atarak işin içinden sıyrılmayı düşündünüz.

Ve hiç düşünmediğiniz bir başka konu ise insanımızın yurt dışında oluşan mükellefiyetleridir. İş adamının mükellefiyetleri ve yurtdışında okumakta olan gençlerimizin duhuliye ve kira mükellefiyetleri.

Eksikler ve yanlışlar sıralamakla bitecek gibi değil. Eldeki kaynağı boşa harcayıp sıfırlamadan sizleri işbirliği yaparak bu zor dönemi atlatmak için hareket etmeye son kez davet ediyorum.

Son toplantımızda, Sn. Kudret Özersay'ın dikkate alınmayan "Kriz Hükümeti" önerisini yeniden değerlendirin. Hayat normale dönünce alın hükümetiniz yine sizin olsun.

Aktif siyasetten uzaklaşmış biri olarak bu mektubu size açık olarak iletiyorum.

Dikkate alınmaması halinde, yine sorumluluk bilinci ile ancak çok daha farklı yaklaşımlar içinde olmak istemiyorum.

Unutmayın;

Şu anda seslerini duyuramayan insanımız, bir noktadan sonra sesini duyurmayı başaracak ancak iş işten geçmiş olacaktır.”