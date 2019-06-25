Özersay’dan Maraş istişaresi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş’la ilgili envanter çalışması yapılmasına dair istişarelere başladıklarını belirtti. Özersay bu bağlamda ilk görüşmesini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yaptı.

Görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Özersay, “Siyasi parti başkanlarıyla kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılmasına dair istişarelerimize bugün CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman ile başladık. Çalışmanın içeriği ve hassasiyet gösterilmesi gereken boyutlara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.