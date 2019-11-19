Özersay’dan ‘istihdam’ açıklaması: “Sözleşmeli için münhale gerek yok”

Hükümet’in son dönemde sıklaştırdığı ‘sözleşmeli’ istihdamları, Halkın Partisi’nden milletvekili adayı olmuş Meclis Üyelerine kadar uzandı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ‘hassas ve adil’ olduklarını iddia etti… Yasalarda sözleşmeli statüde münhal yapılmasına gerek olmadığını söyledi.



“AB Koordinasyon Merkezi’nde sözleşmeli statüde çalışanlar sözleşme yapılarak o işe alındılar. Tahminim 11 kişi oldukları… Çünkü sözleşmeli statüde yasalarda münhal yapılacak, münhal sonucuna göre alınacak diye bir konu yoktur.”



“Kalkınma Bankası’nın kendi tarihinde ve hükümete bağlı kurumların kendi tarihinde ilk defa düzgün bir sınav yapılmıştır.”

Hükümet’in son dönemde sıklaştırdığı ‘sözleşmeli’ istihdamları, Halkın Partisi’nden milletvekili adayı da olmuş Meclis Üyelerine kadar uzandı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ‘hassas ve adil’ olduklarını iddia etti.

Haber Kıbrıs’ta dün sabah Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın konuğu olan Başbakan Yardımcısı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, yasalarda sözleşmeli statüde münhal yapılmasının şart olmadığını söyledi.

Özersay, Kalkınma Bankası’nın ve hükümete bağlı kurumların kendi tarihinde ilk defa düzgün bir sınav yapıldığını da savunurken, Başbakan Yardımcılığı’na üst düzey sözleşmeli bir kişi alındığını, üst düzey sözleşme olduğu için bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen münhal çıkıldığını söyledi.

“Sözleşmeli için münhale gerek yok”

Özersay, açıklamasında şunları ifade etti:

“AB Koordinasyon Merkezi’nde sözleşmeli statüde çalışanlar sözleşme yapılarak o işe alındılar. Tahminim 11 kişi oldukları… Çünkü sözleşmeli statüde yasalarda münhal yapılacak, münhal sonucuna göre alınacak diye bir konu yoktur. Orası bir uzmanlık yeridir. AB konusunda master yapmış olan ve o konuda uzmanlığı olan bir kişi oraya alınmıştır. Ama daha önce alınan 10 kişi de yine her hükümet döneminde bu şekilde alınmıştır. CTP-UBP-TDP tüm hükümetler döneminde de buraya herkes AB uzmanlığı dikkate alınarak göreve alınmıştır bu net.

“Kalkınma tarihinde ilk defa düzgün bir sınav yapıldı”

“Kalkınma Bankası’nın kendi tarihinde ve hükümete bağlı kurumların kendi tarihinde ilk defa düzgün bir sınav yapılmıştır. DAÜ ile işbirliği içinde bu yapıldı. Önce münhal açıldı, internetten de duyuruldu, 15 gün de beklendi. Beş kişi alınacaktı, 40 kişi başvurdu. Bunların içinden 6 tanesi bölümleri tutmadığı için sınava giremedi, geriye kalanlardan biri sınava girmek istemedi, kalan 33 kişi sınava girdi. Sınavı DAÜ yaptı. Soruları önceden görmedik bile. İki sınav yapıldı. İlkini geçen diğerine de katıldı. İkinci sınava göre sıralama yapıldı, insanlara duyuruldu, ilk 20’de çizgi çekilerek sözlü mülakata çağrıldı. Yazılı sınava girenlerin ilk 3’ü alındı, geriye kalan 2 kişi de 6. Ve 8. Sırada olanlardan alındı. Bu sınavın adil olduğunu rakamlarla söylüyoruz. Üstelik bu Bakanlar Kurulu’nda bakan olan bir kişinin birinci dereceden yakını bu listede vardı ve alınmadı. Ne diyorlar Allah aşkına?

Kıb-tek’te ise bir istihdam yapılmadı. Aynen kalkınma bankasında olduğu gibi yine üniversiteden hizmet alınıp benzer şekilde adil bir sınav yapılması gailesi içindeyiz. Bunun için de uğraş vereceğiz. Bunlar önemlidir.

Genel yaklaşımımız da kesinlikle öyledir.

Başbakan Yardımcılığına üst düzey sözleşmeli bir kişi alındı ama üst düzey sözleşme olduğu için bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen münhal çıkıldı. Kriterler söylendi, benzer uygulamalar ile istihdam yapılmıştır.

Bu konularla ilgili geçen hafta özel bir toplantı yaptık. Bu yönde bir duruş ortaya koyduk, bu yönde bir söz vererek buraya geldik. Dolayısıyla bu konulardaki hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Kalkınma bankası örneği bu yüzden önemlidir.

Keşke diğer tüm kurumlarda da bu kadar yıldır sınavlar bu şekilde yapılsaydı. Herkesin içi rahat olsun, herkes sorgulasın takip etsin. Ama bilin ki bu konularda gereken hassasiyeti gösteriyoruz.”

Halkın Partisi Meclis üyesi Gizem Çeliker, Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşmeli personel statüsünde kamuya istihdam edildi.

İstihdam kararı, Resmi Gazete’nin 5 Kasım 724-2019 sayılı kararında açıklandı.

Kararda Çeliker’in Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nde Avrupa Birliği ile ilgili konularda hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu, gerekli ödeneğin ‘Sözleşmeli personel Ücretleri’ kaleminden Başbakanlık 2019 Mali Yılı Bütçesi altında yer alacağı belirtildi.”