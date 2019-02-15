ÖZERSAY ZİYARETİ SIRASINDA TAŞKINLIK

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile heyetinin Bostancı bölge ziyareti sırasında bir kişi taşkınlık çıkardı. Özersay, beraberindeki 3 milletvekili, bölge muhtarları ve HP Güzelyurt İlçe Başkanı Reşat Kansoy ile Bostancı’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir kişi Özersay ve ekibinin bulunduğu kahvenin camlarını kırdı, sandalyeleri dağıttı, HP heyetine tepki gösterdi. Taşkınlık çıkaran T.G polis tarafından tutuklandı.



“Kimse hukukun üstünde değildir”

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay “Medyada yer alan haberler üzerine sadece şunu yazayım: Biz iyiyiz, her şey yolunda, sağlımız yerindedir. Gece kulübü veya bir başka konu fark etmez, bizim için hukukun üstünlüğü esastır. Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir” ifadelerini kullandı.

Polis açıklaması:

“Aşağı Bostancı'da, 20:30 sıralarında, gece kulübü izninin yenilenmemesi üzerine sinirlenen T.G. Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetin bölge toplantısı yapmak üzere Yalova Spor kulübüne geldiği ve aracından indiği sırada, toplantının yapılmasını engellemek için, kulüp içerisindeki eşyaları dağıtıp, sandalye ile kulübün pencere camlarına hasar verip bağırıp çağırarak uygunsuz tavır ve davranışta bulunmuştur. Söz konusu heyet toplantı yapmadan bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmıştır. Yalova Spor Kulübü'nde olay çıkaran T.G. mahkeme emri gereği tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.