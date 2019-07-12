ÖZERSAY YENİDÜZEN'E AÇIKLADI: 4 ÖLÜ

Yenidüzen'e bilgi veren Başbakan Yardımcısı Özersay ölü sayısının 4 olduğunu açıkladı. Milletvekili Mesut Genç'in olay yerinde olduğunu söyleyen Özersay "Ne yazık ki Mesut Genç ölü sayısının 4 olduğun bildiriyor" dedi.

Özersay denize giden ailenin toplamda 5 kişi olduğunu, 4'ünün öldüğünü, birinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde 4 kişi boğuldu. Bugün 18.30 sıralarında, yüzmek için denize giren Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) ve Mert Katırcı (E-17) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı denizde boğularak hayatını kaybetti.

Yine deniz içerisinde bulunan Barış Katırcı (E-12) vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.