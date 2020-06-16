Özersay ve Çavuşoğlu telefonda görüştü
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Özersay'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
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Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay
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