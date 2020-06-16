Özersay ve Çavuşoğlu telefonda görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Özersay'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.