Özersay ve Atakan Vadili'deydi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bölge halkının yoğun talebi üzerine Vadili-İnönü yolunun bakım onarımı ile birlikte Akdoğan, Paşaköy, Turunçlu ve Türkmenköy yollarında sıkıntılı noktaların tamir edilip kışa hazır hale getirileceğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Tolga Atakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte bugün Vadili Belediyesi’ni ziyaret ederek Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve vatandaşlar ile görüştü, Vadili-İnönü yolu ve diğer konulardaki taleplerini dinledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle öğrencilerin okullarına giderken Vadili-İnönü yolunu kullanacak olmaları nedeniyle acilen yol çalışmasına başlanacağını, bu doğrultuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve ekibinden yerinde bilgi aldıklarını aktardı.

Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı ve Karayolları Dairesi Gazimağusa Şube Amiri Niyazi Ünlütürk’ün de hazır bulunduğu ziyaret sırasında konuşan Bakan Atakan, bölgede ivedilik teşkil eden yollarının iyileştirilmesi için gerekli kaynak akışının bu hafta içerisinde başlayacağını, 2020 bütçesinden de Paşaköy-Türkmenköy hattı ile Lefkoşa-Gazimağusa anayolu bağlantılarının yenilenmesi için kaynak ayrıldığını söyledi. Atakan, hava şartlarının elvermesi durumunda, ilk etapta Vadili-İnönün yolunun, ardından bölgedeki diğer yolların tamiratını, kış gelmeden bitirmeyi planladıklarını aktardı.