Özersay: Türkiye’nin kategorisi değişebilir

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, HP Milltvekili Kudret Özersay, Meclis’te yaptığı konuşmada, 1 Temmuz’a yönelik açıklanan ülkelerin risk listesinde Türkiye’nin kategorisinin değişebileceğini belirtti.



Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den gelecek yolculara “çifte test uygulaması” yapılacağını yine Meclis’te açıklamıştı.

Özersay kararların “bilimsel” değil “siyasi” yaklaşımlarla alındığını eleştirilerini reddetti ve açılım kararında Kıbrıs’ın kendi içindeki geçişler ile Türkiye’ye yönelik benzer bir uygulama olmadığını söyledi.



“Şu anda Türkiye’den gelenlere karantina uygulaması vardır, güneyden gelenlere bu yoktur” diyen Özersay, 1 Temmuz kararını alırken, o dönem Türkiye’deki vaka sayısının farklı olduğunu da ifade etti.

Milletvekili Doğuş Derya’nın “Hangi Bilim Kurulu Raporu’na göre Türkiye’den karantinasız geçiş kararı verdiniz, Türkiye’deki son gelişmeler sonrasında Bilim Kurulu’ndan rapor talep etme yoluna gittiniz mi?” sorusuna, Özersay şu yanıtı verdi:

“O tarihte bu kararı aldığımızda rakamlar farklıydı. Kimi zaman Bakanlar Kurulu toplantılarımıza uzmanlar da dahil oluyor. O dönemde biz bu kararı aldığımızda Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye ve Almanya benzer durumdaydı. Güney, Almanya’dan tek testle turist kabul etme kararı almıştı. O dönemde rakamlar farklıydı, Türkiye’de bu rakamlar değişti. Bakanlar Kurulu’nda daha sonra çeşitli tartışma ve değerlendirmeler yapıldı. Bir açıklama yapmadık. Çünkü henüz önceki kararı revize edecek bir karar almadık. Türkiye’nin bugünkü durumu nedeniyle A kategorisinden B ya da C kategorisine alınması bir başka meseledir. Biz 1 Temmuz’a dair aldığımız bir başka kararı değiştirmedik ve değiştirmeyeceğiz. Salgının başlamasından önce ülkeye giriş hakkı olan herkesin, salgından sonra da ülkeye giriş hakkı olacaktır. Bu kişilerin muhaceret hakkı olarak ülkeye giriş hakları olacaktır, ancak, test ya da karantina koşulları ayrıca açıklanmaktadır. Muhaceret farklı ülkeye giriş şartları farklıdır. Kararları aldığımız tarih ile bugünkü koşullar değişmiştir.”

Özersay, İngiltere’den gelenlere yönelik Ercan’daki bekleyişinin sebebinin “daimi ikametgahın yorumlanmasına yönelik olduğunu” da söyledi.