Özersay: "Tedbirleri çok daha etkili şekilde uygulayacağız"
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kermiya - Metehan geçiş noktasındaki uygulamaları inceledi.
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Kermiya - Metehan geçiş noktasındaki uygulamaları inceledi.
Konu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Özersay şunları kaydetti:
"Ulaştırma bakanımız Sayın Atakan İle birlikte burada görev yapan arkadaşlarımızın nasıl bir özveri ile çalıştığını bizzat gördük. Sınır kapilarinda sabahlara kadar ￼görev yapan ￼ kamu görevlilerinin tümünü yürekten kutluyorum. ￼￼Bazı aksaklıklar henüz yolun başında olduğumuz için normaldir ama eksiklerimizi giderip tedbirleri çok daha etkili şekilde uygulayacağız. Gelişmelere bağlı olarak başka ilave tedbirler almak durumunda da kalabiliriz."
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