

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Ankara'ya çağrıldığı öğrenildi.



Bu yönde henüz 'resmi bir açıklama' yapılmazken, iki ismin yarın Ankara'ya gidecekleri siyasi kulislerden teyit edildi.



Özersay'ın "sosyal medya profilinden acil olarak adaylık açıklaması"nı da bu "davet" sonrasında yaptığı iddia edildi, ancak, bunlar siyasi kulislerde söylenti olarak öne çıktı.



Yine iddialar, Ankara'daki gündemin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümetteki çatlak iddiaları, ayrıca ekonomik programla ilgili olacağı yönünde öne çıktı.



Ankara ziyaretinin ayrıntıları ve resmi açıklama yapılması bekleniyor.



