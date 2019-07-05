Özersay, Spehar’la telefonda görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cenevre’de bulunan Özersay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dün Cenevre Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Okulunda Kıbrıs'ın geleceğine dönük bir seminer verdiğini ve soruları yanıtladığını; bugün de Cenevre'den ayrılmadan önce BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Özersay, bu akşam Kıbrıs’a dönmüş olacağını kaydederek “Tüm engelleme girişimlerine ve imkansızlıklara rağmen şartları zorlayarak her platformda sesimizi duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini paylaştı.