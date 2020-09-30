Özersay, Spehar ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Özersay, Spehar’a, Kıbrıslı Rumların ada içinde yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ve Doğu Akdeniz bölgesinde yarattığı geriginlikler konusunda BM’nin daha aktif bir rol oynaması beklentisini iletti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Spehar, Kıbrıs sorunu da dahil olmak üzere çeşitli diğer konularda da fikir alışverişinde bulundu.