Özersay: “Soruşturulması gereken bir mesele…”

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, ülkeye Lapta’da bir yatırım bağlamında gelen kişilerin, aslında başka yerlere gittiklerinin ortaya çıktığını belirtti.

Bakanlar Kurulu’na Lapta’ya bir yatırım maksadı ile gelecekleri bilgisi verildiğini, kendilerinin de uygun bulduklarını söyleyen Özersay, Ulaştırma Bakanı’nın da başka bazı meselelerde olduğu gibi onay verdiğini ifade etti.

Hukuken karar alınması gerekir miydi, gerekmez miydi konusunun tartışılabileceğini söyleyen Özersay, bilgi ve onay dahilinde jetin geldiğini açıkladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu kararının nasıl alınacağını ortada olduğuna işaret ederek, bir hukuka aykırılık olduğunun altını çizdi.

Özersay, geliş maksatlarının kendilerine söylenenden farklı bir hal aldığını ortaya çıktığını söyledi, bir kısmını Girne’ye gidip alış veriş yapıp yemek yediğini, bir kısmının da Mağusa’ya gittiğinin ortaya çıktığını paylaştı.

İfadeler alınması gerekeceği görüşünü belirten Özersay, ne gerekirse yapılacağını, şimdi 2 sayfalık bir ön bilginin geldiğini, bazı açılardan soruşturma açılmasını aşikar olduğu görüşünü belirtti.

Sanver- Arıklı tartışması

Kudret Özersay kürsüde iken muhalefetin ısrarları soruları üzerin HP Milletvekili Gülşah Sanver ‘yeter’ diye oturduğu yerden isyan etti.

Konunun kapanmasını isteyen Gülşah Sanver’le, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı arasında kısa süre bir de tartışma yaşandı.

Usar: Bu ziyaret tamam mıydı?

Gümrüksüz, karantinasız, temaslı takipsiz ziyaret tamam mıydı diye soran Sıla Usar İncirli’ye yanıt veren Özersay, kendilerine böyle olacağının söylenmediğini, onay verdiklerinin de, karantinalı, temaslı bir ziyaret olduğunu savundu.

Doğrunun dışına çıkılmasında siyasi sorumluluğun kendilerine ait olduğunu da belirtti.

Özdenefe: Gümrüğün orada olmama nedenini anlayamıyoruz…

Özersay: Soruşturma o nedenle yapılacak zaten…

Maliye Bakanı Amcaoğlu: Uçak mesai saatleri dışında geldiği, yazışma da olmadığı için gümrük memurları orada yoktu.

Özersay: “Biz hiç kimseyi tehdit etmedik”

Kabinede bakan değişikliğine ilişkin Ataoğlu’nun ifadelerinin ülke itibarına da zarar veren ifadeler olduğunu söyleyen Özersay, ‘siyasi şantaj’ durumuna düşecek bir konumları olmadığını savundu.

Özersay, “Biz hiç kimseyi tehdit etmedik. Sayın Başbakan Hükümet’in başı ve siyasi partinin başkanı olarak karar verdi. Biz düşüncelerimizi istişare ettik ama Sayın Başbakan da size buradan samimiyetle siyasi bir karar verdiğini söyledi.

Biz HP olarak bir açıklama yapmadık, kabine değişikliğine ilişkin ya da şantaj olarak değerlendirilebilecek hiçbir açıklamamız olmadı” şeklinde konuştu.

Sırf partilerin milletvekillerini, tabanlarını kışkırtmak için bu tür konuşmalar yapıldığını savunan Özersay, Arıklı’nın bu konuda profesyonel olduğu, Ataoğlu’nun da oldukça fazla yol kat ettiği görüşünü belirtti.

Ataoğlu, Başbakanlığa çağırılan Ünal Üstel’den istifa etmesinin, Özersay’ın da olduğu bir esnada istendiğini iddia etti.

‘Esas olan bu konunun açığa kavuşturulması’

Dokunulmazlıklara ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Özersay, ‘Herkesin dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında’ olduklarını ama şimdi esas önemli olanın bu konunun soruşturulması ve açığa kavuşturulması olduğuna işaret etti.

Erhan Arıklı ‘gelenlerin, asla kullanılmayan kapıdan yapıldığını’ savundu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, pandemi sürecinde tüm ambulans uçak girişlerini bu kapıdan yapıldığını kaydetti.

Zeki Çeler’in bilgisi üzerine çıkışta gümrük işleminin yapıldığı söyleyen Özersay, ihaleye fesat karıştırılmasının söz konusu olmadığını da savundu.

“Evet biz da yanlış bazı uygulamalarımızla güven sorunu yaratacak şeyler yaptık” diyen Özersay, kendisinin kimseye farklı muamele talebi olmadığını söyledi.

Derya: 1 Temmuz sonrası açılıma ilişkin Bilim Kurulu Raporu var mı?

Bakanlar Kurulu’nda bunun uzun uzun tartışıldığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Özersay, şartlarda bazı değişiklikler olduğunu, Türkiye’de günlük vaka sayısında ciddi artış olduğuna işaret etti.

Bakanlar Kurulu’nda ilave bazı tedbirlerin konuşulduğunu ve uzmanlar davet edildiği ama henüz bir karar alınmadığını söyleyen Özersay, danışarak yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında bir karar üretilmesi beklentisini de belirtti.

Özersay kararların ihtiyaç halinde revize edilebileceğini de kaydetti.