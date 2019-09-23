Özersay, Rosemary DiCarlo ile görüştü

Başbakan Yardımıcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında BM Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü.

BM Genel Merkezi’nde yer alan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Özersay temaslarına devam ediyor.