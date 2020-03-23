Özersay, Pile'de incelemelerde bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı Pile’de aksayan ambulans mekanizmasının çalışmaya başladığını, su ve diğer malzemelerin tedarikinin de yakında sağlanacağını belirtti.

Özersay, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu ve salgınla ilgili tedbirlerden olumsuz etkilenen bölgenin sorunlarını dinledi. Özersay, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam son dönemde salgın nedeniyle aldığımız tedbirlerden olumsuz yönde etkilenen Pile’deki vatandaşlarımızın bazı sorunlarının çözümünü pratikte ne şekilde hayata geçireceğimizi yerinde, Beyarmudu sınır kapısında ele aldık. Ambulans mekanizması çalışmaya başladı, su ve diğer malzemelerin tedarikini de yakında sağlayabileceğiz. Belediye Başkanımız, Polis Müdürümüz, Gümrük ve sivil hizmet görevlisi arkadaşlarımızla muhtarımız da bizlere eşlik ederek katkı koydular sağ olsunlar”