Özersay: “Patlamaların nereden kaynaklandığı bulunmaya çalışılıyor”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün Çatalköy’de yaşanan askeri birlikteki patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Özersay, “Cephanelik alan içerisindeki çalışmalar şu anda devam ediyor ve esasen bu patlamaların nereden kaynaklandığı sorusunun yanıtı bulunmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

Açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz akşam cephanelikte yaşanan patlamalar sonucunda oluşan basınç nedeniyle çevreye savrulan 40 civarında patlamamış mühimmat, gerek vatandaşlardan gelen ihbar gerekse askeri ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda tespit edilerek toplandı ve etkisiz hale getirildi.

Cephanelik alan içerisindeki çalışmalar şu anda devam ediyor ve esasen bu patlamaların nereden kaynaklandığı sorusunun yanıtı bulunmaya çalışılıyor. Teknik çalışma tamamlandığında bu konuda da kamuoyuna açıklama yapacağız.

Bu noktada bir kez daha bölgede vatandaşların mühimmat ya da benzeri cisimler görmeleri durumunda yetkililere haber vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Tekrardan memleketimize geçmiş olsun.”