Özersay: “Özgürgün sandıkta kalabilir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Girne’de partisinin milletvekili adayları ve seçim manifestosu tanıtımı etkinliğinde yaptığı konuşmada “2013 seçimlerinde nasıl ki görevde olan bir Başbakan sandıkta kalmıştı, şimdi sayın de Özgürgün’ü aynı akıbet bekliyor gibi görünüyor” dedi. Özersay “şahsi menfaatleri peşinde koşarak memleketin yararını hiçe sayan eski siyaset zihniyetinden kurtulmaya sadece üç hafta kaldı” ifadelerini kullandı. “Bu ülke koalisyonlardan yorulmuştur, her iki yılda bir değişen hükümetlerden yorgun düşmüştür. Koalisyon pazarlıkları başta olmak üzere, Bakanlık, müdürlük, müsteşarlık ve dairelerin belirlenmesinde bir at pazarlığı yapılıyor. Ertesinde de sürekli hükümetler değiştiği, vekiller ordan oraya geçmeye çalıştığı ya da ayartıldığı için bu ülke bir arpa boyu yol alamamaktadır. Başlatılan pek çok proje yarım kalmakta, tamamlanamamaktadır. Özetle bu Halk koalisyonlardan bıkıp usanmıştır” diyen Özersay Çıkış yolunun, gerçekten alternatif olan Halkın Partisi’ni güçlü şekilde tek başına iktidara getirmektir dedi.

HP lideri Kudret Özersay “sayın Özgürgün’ün de bundan nasibini alacağını ve sahip olduğu siyaset zihniyetiyle birlikte sandıkta kalabileceğini gözlemliyoruz. Vatandaşlarla temaslarımızda bu Halkın nabzını tutabildiğimizi görüyoruz. Halkla alay edercesine her türlü hukuksuzluğa imzasını atan bir hükümetin Başbakanı’ndan bahsediyorum. Madem ki yarattıkları bu sistem içerisinde ne siyaseten ne de hukuken hesap veriyorlar, o halde sandıkta hesap verecekler. Sandıkta Halk olarak bu eski siyaset anlayışından hesap soracağız. Kimini mahalleye, kiminiyse Halkın Partisi iktidarında mahkemeye yollayacağız” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi, Güzelyurt’ta geçtiğimiz akşam düzenlediği aday ve seçim manifestosu tanıtım etkinliğinden sonra bu kez Girne’de kalabalık bir katılımla yeni bir etkinlik düzenledi ve Girnelilerle bir araya geldi. Halkın Partisi’nin 7 Ocak 2018 seçimlerine özgü resmi şarkısının ve aday tanıtım videosunun gösterilmesi ertesinde milletvekili adayları teker teker kürsüye çağrıldı. Coşkulu bir ortamda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda vatandaş, partili ve destekçi katılarak katkı koydu.

“Bu ülke koalisyonlardan yoruldu”

Etkinlikte yaptığı konuşmada HP lideri Kudret Özersay “bu ülke koalisyonlardan yorulmuştur, her iki yılda bir değişen hükümetlerden yorgun düşmüştür. Koalisyon pazarlıkları başta olmak üzere, Bakanlık, müdürlük, müsteşarlık ve dairelerin belirlenmesinde bir at pazarlığı yapılıyor. Ertesinde de sürekli hükümetler değiştiği, vekiller ordan oraya geçmeye çalıştığı ya da ayartıldığı için bu ülke bir arpa boyu yol alamamaktadır. Başlatılan pek çok proje yarım kalmakta, tamamlanamamaktadır. Özetle bu Halk koalisyonlardan bıkıp usanmıştır. Çıkış yolu, gerçekten alternatif olan bir siyasi partiyi güçlü şekilde tek başına iktidara getirmektir. Bu bilinçle hareket edilmesi durumunda Halkın Partisi tek başına iktidar olabilir. Karar Halkındır, istenilmesi durumunda bu yıllardır denediğimiz bu eski siyasetten kurtulmamız mümkündür. Bu çok yakın ve gerçekleştirilebilir bir hedeftir” ifadelerini kullandı.