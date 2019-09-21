Özersay New York yolcusu

BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre Özersay bu gece yarısı saat 02.40’ta Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.

Özersay Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşam New York yolcusu olduğunu belirtti.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri de kullandı;

“ Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi bazı ülkelerin BM Daimi Temsilcileriyle görüşmeler yapacağız. Öte yandan gözlemci üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında konuşma yapıp ülkemizi temsil edeceğiz.

Sosyal medyadan gelen mesajlara önümüzdeki günlerde hemen geri dönüş yapamayabilirim. Anlayışla karşılayacağınızı umarım.

İmkan olan her uluslararası platformda ülkemizi temsil etmeye ve sesimizin duyulmasını sağlamaya gayret göstereceğiz”.