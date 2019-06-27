Özersay, Maraş'taki son gelişmeleri aktardı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile, kapalı Maraş konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mehmet Ali Talat’ın ofisinde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Özersay Talat’a kapalı Maraş konusundaki son gelişmeleri aktardı.

