Özersay "Maraş'ı" Eroğlu'na anlattı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş bölgesiyle ilgili ‘envanter çalışması’ kapsamında sürdürdüğü görüşmelere bugün de devam etti.

Bu kapsamda üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu ile görüşen Özersay, siyasi parti başkanlarıyla istişare bağlamında YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve heyeti ile de bir araya geldiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak bilgi veren Özersay, “Bu sabah üçüncü Cumhurbaşkanı sayın Dr. Derviş Eroğlu ile kapalı Maraş konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Yapılacak olan envanter çalışmasını ve onun ertesinde atılabilecek adımlara ilişkin görüşlerini aldık. Bugün ayrıca siyasi parti başkanlarıyla istişare bağlamında YDP Genel Başkanı sayın Arıklı ve heyeti ile de bir araya geldik ve kapalı Maraş konusunu ele aldık.” dedi.