Özersay: "Maraş politikamız kararlılıkla devam ediyor"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, hükümetin kapalı Maraş’ın açılması yönündeki politikasının aynı kararlılıkla devam ettiğini ve çalışmaların sürdüğünü iddia etti.

Özersay, Kapalı Maraş Envanter Komisyonu’nun bugünyeniden toplandığını ve geçen süre zarfında Kapalı Maraş içerisinde çeşitli uzmanların yaptığı çalışmaları ve gelinen aşamayı gözden geçirdiklerini belirtti. Bakan Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Rumların bu politikayı önlemek için Birleşmiş Miletler (BM) düzeyinde yaptığı girişimleri dengeleyecek karşı adımlar attıklarını ve proaktif bir diplomasi ile tüm ilgili muhataplara bu politikanın haklılığını anlattıklarını iddia etti.

“HAFTAYA BAKANLAR KURULU’NDA BAZI UNSURLARI ELE ALACAĞIZ”

Özersay yaptığı açıklamada “Eski eserler, kiliseler, taşınır mallar, elektrik hatları ve binaların durumuna ilişkin olarak Kapalı Maraş içerisinde farklı uzman grupların yerinde tespitleri ve raporlamaları tamamlanmaya başlandı. Haftaya Bakanlar Kurulu’nda bu konularla ilgili bazı hususları ele alacağız” ifadesini kullandı.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE MEKTUP GÖNDERDİK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay Kıbrıslı Rumların BM Güvenlik Konseyi nezdinde yaptığı girişimlere karşı diplomatik girişimlerde bulunduklarını ve Kıbrıslı Rumların göndermiş olduğu Maraş mektubuna cevaben bir mektubu Birleşmiş Milletler’e gönderdiklerini de iddia etti.

Özersay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hem Birleşmiş Milletlere Kıbrıslı Rumların mektubuna cevaben bir mektup gönderdik, hem de Eylül ayında New York’ta yaptığımız çok sayıda diplomatik görüşmede Kapalı Maraş konusunda attığımız ve atacağımız adımları anlattık. Öte yandan Mahkemelerimiz önünde bu konuyla ilgili olarak devam etmekte olan dava da sonuçlandı ve bir karar açıklandı.

Aslında tüm bu gelişmeler Kapalı Maraş’ın açılmasına dönük hükümet politikasının ne denli yerinde olduğunu doğrulamıştır. Gerek oranın eski sakinlerinin, gerekse Vakıfların mülkiyete dair haklarına halel gelmeyecek bir politika izlememiz, insan haklarını esas alan bir tutum ortaya koymamız ve bu dengeyi korumamız, Kapalı Maraş açılımının hayata geçmesini mümkün kılacak en önemli unsurdur.”