Özersay: Maraş konusu izah ettik

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı ile ‘Maraş’ konusunda olumlu ve iyi bir görüşme yaptıklarını söyledi, yapılacak çalışmanın içeriğini izah ederek, görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Başbakan Ersin Tatar ise istişare içen böyle bir görüşme yapıldığını aktardı, faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşmesi tamamlandı.

Görüşmenin ilk bölümünde Hükümetin kapalı Maraş konusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar ele alındı.

Sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar olağan görüşmelerini sürdürdü.

“Sağlıklı diyalog olmalı”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı ile ‘Maraş’ konusunda olumlu ve iyi bir görüşme yaptıklarını söyledi, yapılacak çalışmanın içeriğini izah ederek, görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Özersay, devletin çeşitli kademeleri arasında sağlıklı bir diyalog olması gerektiğini düşündüklerini de aktardı.

Özersay’ın açıklaması şöyle: Sayın cumhurbaşkanıyla, sayın Başbakanla birlikte bir görüşme yaptık, iyi ve olumlu bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Kapalı Maraşla ilgili olarak yapılacak çalışmanın içeriğini hem bir miktar izah ettik hem de bu içerikle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduk, hassas olan yönleri değerlendirdik. Karşılıklı olarak bir görüş alış-verişi oldu, son derece verimli bir toplantıydı. Devletin çeşitli kademeleri arasında sağlıklı bir diyalog olması gerektiğini düşünüyoruz hükümet olarak ve bu diyaloğun karşılıklı olarak görüş alışverişinin her konuda olması gerektiğini düşünüyoruz, dolayısıyla bundan sonra da bunu sürdüreceğiz. Zaman zaman bazı tartışmalar oluyor, bazı açıklamalar oluyor ama önemli olan ülkenin yararıdır, toplumun beklentisi de bizim sağlıklı bir diyalog halinde ileriye doğru ülke menfaatine çalışmamızdır. Gerek hükümet gerekse cumhurbaşkanlığı. U yönde çalışacaktır diye düşünüyorum açıkçası.

Özersay, “devletin zirvesinden pozitif bir hava gördük.” sorusuna ise “Bu bize verilen görevdir hepimize, görevimizi olması gerektiği gibi yerine getireceğiz” dedi.

Tatar: İstişare için görüştük

Başbakan Ersin Tatar ise istişare için böyle bir görüşme yapıldığını aktardı, faydalı bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tatar’ın görüşme sonrası açıklaması şöyleydi: Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz olmuştur, ilk bölümde sayın Dışişleri ve Başbakan Yardımcısı Bakanı Kudret Özersay bize bazı bilgiler vermiştir. Aynı zamanda bakanlar kurulunda aldıgımız kapalı arasa yönelik envanter çalışmasının ne aşamda olduğu, ne niyet edildiği ve nasıl şekillendirilecdği noktasında onlar tartışılmıştır. Daha sonra kapalı maraşla ilgilş geçmişte yapılan değerlendirmeler ve kayıtlardan bazı alıntılar değerlendirilmiştir. Dolayısıyla gelinen aşamada en azından bir istişare noktasında böyle bir gelişme de olmuştur. Günün sonunda cumhurbaşkanlığı makamına duyduğumuz saygı itibarıyla mutlaka gelişmeler olacaksa bunları da paylaşmamız gerektiğin noktasında anlayış birliği içerisindeyiz, o bakımdan bu görüşmenin de faydalı ve yararlı olduğunu düşünmekteyim. Daha sonra Kudret bey ayrıldıktan sonra ben sayın cumhurbaşkanıyla iç meseleler görüştüm, ülkemizde olan gelişmeleri ve hükümetin çalışmalarıyla ilgili bazı bilgileri paylaştık. O da bİzde kendi görüşlerini, ülkede bazı gelişmeleri paylaşmıştır. Bu şekilde her iki haftada bir yapacağımız toplantıyı bu perşembe itibauyla bunu tamamladıktan sonra ikş hafta sonra tekrar buluşma niyetiyle buradan ayrılıyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza vakit ayırdığı için böyle bir görüşme gerçekleştirdiğimiz için teşekkür eder, saygılar sunarım."