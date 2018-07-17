Özersay, Londra'ya gitti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Londra’ya gitmek üzere bu sabah adadan ayrıldı.



Başbakan Yardımcısı Özersay, Londra’da, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’yle bağlarını güçlendirmeyi ve adaya dönüşlerini teşvik etmeyi amaçlayan “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi”nin lansmanını yapacak. Lansman perşembe günü gerçekleşecek.



Özersay, Londra’da düzenlenecek 20 Temmuz Resepsiyonu’na katılacak ve çeşitli temaslarda bulunacak.