Özersay: "Kavga etmeden dik durabiliriz"

Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BRT’de Basın Odası programında Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Kapalı Maraş’ta yapılan toplantıyla ilgili olarak konuşan Özersay, etkinliğin yeni bir adım atma amaçlı bir etkinlik olmadığını kaydederek, “Burada önemli olan etkinliğin kendisi değil, bugüne kadar ne yaptık ve şu anda bunu yaparak yeni bir şey yapmış oluyor muyuz? Toplantıyla bir duruş ortaya konuluyor ama o toplantıda bir fikir egzersizi yapıldı. Ama Kapalı Maraş’a ilişkin yeni bir adım atılmadı ve karar alınmadı” dedi.

“Hükümetin aldığı kadar bellidir” şeklinde konuşan Özersay, kararın da Kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılması olduğunu söyledi.

Maraş adımı seçimden önce atılmamalı

Özersay aynı zamanda Kapalı Maraş adımının seçimden önce atılmasının doğru olmadığını ifade ederek, “Seçim dönemindeki tartışmaların içinde böyle bir adım yazık günah olur. İnce bir ipte yürümektir Maraş meselesi. Seçimden sonra atılmalı” dedi.

“Maraş KKTC toprağıdır”

Özersay, bir soru üzerine, Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu, eğer öyle olmasa orada etkinlik de düzenlenmeyeceğini söyledi.

Maraş’ın içerisinde de BM gözetim noktaları olduğunu ama Mağusa’da da BM kampı olduğunu hatırlatan Özersay, aynen Mağusa’nın olduğu gibi Kapalı Maraş’ın da KKTC toprağı olduğunu vurguladı.

Özersay, "Envanter çalışmasını hızlandırıp seçimden sonra Maraş'ın açılması için çalışmalıyız" dedi.

‘Kavga etmeden dik durabiliriz’

Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, Türkiye’yle eşitlikçi ilişkinin diyalogla ve bilgiyle kurulabileceğini söyledi, “Kavga etmeden de dik durabiliriz” dedi.

"Kıbrıs Rum tarafıyla güven attırıcı önemler konuşuyoruz ama Türkiye ile güven artırıcı önemleri konuşur duruma geliyoruz neredeyse" diyen Özersay, bunun doğru olmadığını, toplumsal barışın yitirildiğini belirtti.