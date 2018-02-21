Özersay, İtalya’da Pistelli’yle görüştü

YENİDÜZEN, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın İtalya’ya yönelik temaslarını doğruladı; Özersay’ın adada Kıbrıs Cumhuriyeti adına araştırma yapan ENİ şirketi Başkan Yardımcısı Lapo Pistelli ile olduğu öğrenildi.

Pistelli’nin aynı zamanda İtalya Dışişleri Bakanı eski yardımcısı olduğu da biliniyor.



Doğan Haber Ajansı, Özersay’ın İtalya’da ENİ CEO'su Claudio Descalzi ve yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtmişti ancak görüşmenin ENİ şirketi Başkan Yardımcısı Lapo Pistelli ile olduğu öğrenildi.



Özersay’ın geçtiğimiz pazartesi sabahı İtalya’ya uçtuğu, bir günlük bir görüşmenin ardından da adaya geri geldiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’a bilgi verdikten sonra hafta sonu görüşmeye hazırlanan Özersay’ın, Akdeniz’deki krize yönelik Kıbrıs Türk tarafının “önerilerini” de masaya koyduğu elde edilen bilgiler arasında.



Özersay, bu akşam BRT’de katıldığı televizyon programında “görüşmeler” yaptığını teyit etti ancak detay vermedi.



4 saate yakın görüşme



'Saipem 12000' gemisi ile Kıbrıs Cumhuriyeti adına Akdeniz’de doğal gaz arayan ENİ şirketinin Kudret Özersay ile dört saate yakın bir görüşme yaptığı da öğrenildi.



Türkiye'nin de “münhasır bölge” olarak kabul ettiği Akdeniz’de savaş gemileri ile karşılanan ENI, son görüşmenin de ardından çalışmalarını dondurdu.



Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri ise konuyu Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’le birlikte uluslararası alana taşıdı.

Doğan Haber Ajansı şu iddiayı belirtti: “İtalyan ENİ şirketi Ankara ile görüşmek istedi. Ankara da Kıbrıs'ta muhataplarının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirtti. Bu tavırdan sonra İtalyan Dışişleri Bakanlığı, KKTC Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçti. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İtalya'ya davet edildi.

Özersay'ın İtalya seyahati öncesinde Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a vekalet verdiği öğrenildi.





“Statü” değil “uzlaşı” çabası



YENİDÜZEN, İtalya’daki temasların ENI şirketi ile de sınırlı kalmadığı bilgisine ulaştı. Bu temaslarında “KKTC” üzerinden bir “statü yükseltme” uğraşına girilmediği, Kıbrıslı Türklerin de bu anlaşmaya “taraf” olarak kabul edilmesinin istendiği belirtildi.



“Akdeniz’deki sondaja ve gerilime yönelik temasların bundan sonra da devam edeceği” bilgisi verilirken, Kıbrıs Türk tarafının “makul bir uzlaşı” arayışında olduğuna da özellikle dikkat çekildi.



YENİDÜZEN’e ulaşan bir diğer iddia, “uzlaşma” sağlanması halinde Türkiye tarafından ilan edilen Navtex’in de yeniden değerlendirilebileceği yönünde oldu.



Kıbrıs Türk liderliği ve Türkiye, doğalgazın her iki toplumun “ortak zenginliği” olduğu iddiasını ortaya koyuyor.





DHA’nın haberi;

Akdeniz'de yaşanan doğalgaz krizi, tarihi bir görüşmenin de yolunu açtı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, çok gizli olarak İtalya'ya gitti ve Ada'da Rumlar adına araştırma yapmak için bulunan ENİ CEO'su Claudio Descalzi ve yetkilileriyle bir araya geldi.

Tarihi görüşmenin süreci ENİ şirketine ait 'Saipem 12000' gemisinin Rumlar adına Akdeniz'de doğalgaz aramak için yola çıkmasıyla başladı. Saipem 12000 gemisi, Türkiye'nin münhasır bölgesi olarak kabul ettiği üçüncü parsel yolunda Türk savaş gemileri tarafından durduruldu. Rum yönetimi, konuyu başta BM olmak üzere uluslararası arenaya taşıdı.

Ankara ve Kıbrıs Türk tarafı, konuyla ilgili olarak 'birlikte hareket edileceği' mesajı verdi ve Kıbrıslı Türklerin haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bunun üzerine İtalyan ENİ şirketi Ankara ile görüşmek istedi. Ankara da Kıbrıs'ta muhataplarının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirtti ve "Gerçek adres KKTC" çıkışı yaptı.

Bu tavırdan sonra İtalyan Dışişleri Bakanlığı, KKTC Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İtalya'ya davet edildi.

Özersay'ın İtalya'ya gidişinin ortaya çıkmaması için özel önlemler alındı. Salı günü toplanan Bakanlar Kurulu'na katılmayan Özersay, için 'vekalet bakan' uygulaması yapılmadı. İtalya'ya uçuşu ile ilgili kararname Bakanlar Kurulu'na sunulmadı, bilgi verilmedi. Görüşme ile ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman'ın dışında bir iki kişi bilgi sahibi oldu. Özersay ve heyeti Pazartesi THY'nin sabah 04.25 uçağı ile İtalya'ya uçtu, Salı günü Ada'ya geri döndü.

TÜRKİYE'NİN DURUŞU

Özersay'ın ENİ'nin CEO'su Claudio Descalzi ile yaptığı görüşmede, "Ada'da diplomatik bir çözüm bulunmadan adım atılmayacağı" yönünde güvence verildiği öne sürüldü. Ada'da krizin içerisinde yer almak istemeyen ENİ'nin yetkilileri Özersay ve ekibine; "Uzlaşı yolunu seçmek istediğini" bildirdi.

Öte yandan İtalya, Rum Yönetimi'ne de konunun çözümü için diplomasinin işletilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ENİ ile yapılan görüşme ile ilgili detaylı bilgi aldı. Akıncı, siyasi parti başkanlarına da "Türkiye'nin doğalgaz konusunda kararlı duruşu siyasi kazanım" değerlendirmesi yaptı.

UZLAŞI YOLU ŞARTI

Tarihi görüşme ile ilgili Doğan Haber Ajansı'na değerlendirme yapan üst düzey bir yetkili, "ENİ ile yapılan görüşme, sadece bir şirket olarak değerlendirilmemeli. Bu noktadan sonra diğer şirketler, uluslararası aktörler KKTC'yi ve Kıbrıs Türk tarafının rızasını almak zorunda kalacak. Türkiye'nin buradaki duruşu bu yolun sürecini açmıştır. Eğer Rumlar, uzlaşı yolunu seçerse, Türkiye'nin ilan ettiği askeri tatbikat Akdeniz'de sona erer. ENİ veya diğer şirketler artık şunu biliyorlar, doğalgaz Rumlar ve Türklerin ortak zenginliği. Türklerin rızası olmadan sondaj yapamazlar, ileri de ciddi tazminat ödemek zorunda kalırlar" dedi.

'BİZİ MUHATAP ALACAKLAR'

Öte yandan Özersay, ENİ ile görüşmenin sinyalini yaptığı bir açıklamada vermişti. Özersay, görüşmeden önce Kıbrıs Rum tarafının ve petrol doğal gaz şirketlerinin bir aşamada Kıbrıs Türk halkını muhatap almak ve bulunacak kaynakları paylaşmayı konuşmak zorunda kalacaklarını açıklamıştı. Özersay, "Haklarımız göz ardı

ENI'den yalanlama

Diğer yandan, güney medyası, Özersay ile ENI yetkilileri arasından görüşmenin gerçekleşmediğini belirtti. Kıbrıs Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği ile ENI şirketi yetkilileri arasından gerçekleşen görüşmede ENI yetkililerinin Dışişleri Bakanı Özersay ile ehrhangi ir görüşme yapmadıklarını Kıbrıs Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği'ne iletti