Özersay: İçimden Cumhurbaşkanlığı geliyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “İçimden böyle bir şey gelir mi? Yalan söylemeye gerek yok, evet gelir. Çünkü siyasete ilk adım attığım nokta cumhurbaşkanlığı adaylığıydı” dedi.

Halkın Partisi (HP) İskele İlçe Başkanlığı seçiminde konuşan Özersay Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz bir karar vermediklerini iddia etti. Özersay, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği açısından kritik ve stratejik bir eşik olduğunu görebiliyorsak o zaman benim de bir adım atmam gerekebilir. İçimden böyle bir şey gelir mi? Yalan söylemeye gerek yok, evet gelir. Çünkü siyasete ilk adım attığım nokta cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. Önümüzdeki dönemde gerçekten bu memleketin geleceğinde söz sahibi olabilmemiz için elimizi taşın altına koymamız gerekirse parti olarak oturup karar vereceğiz. Ve bu yolda yürüyeceğiz” dedi.

