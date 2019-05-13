Özersay: HP, henüz kararını vermedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, saat 10.30’da Halkın Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay’ı kabul etti.

Görüşmenin ardından Özersay, bu akşam Parti Meclisi’nin bir araya geleceğini, muhalefette mi kalacaklarına yoksa hükümet görüşmelerine yönelik müzakere yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerini açıkladı.

Şu anda herhangi bir karar alınmadığını da aktaran Özersay, “Cumhurbaşkanı ile bunu paylaştık. Herhangi bir siyasi parti ile koalisyon görüşmesi yapmadığımızı da paylaştık” dedi.

Özersay’ın açıklaması özetle şöyle:

HP olarak bugün genel sekreterimizle birlikte Cumhurbaşkanı ile kısa değerlendirme yaptık. Hafta sonu da parti içinde istişarelere başladık. Akşam üzere HP Parti Meclisi yeniden toplanıyor. Bu akşamki toplantıda karar çıkar çıkmaz bilmiyorum ama muhalefette mi hükümet görüşmesi müzakeresi yapacak mıyız bunun kararını vereceğiz. HP, herhangi bir yönde henüz karar almadı. Cumhurbaşkanı ile bunu paylaştık. Herhangi bir siyasi parti ile koalisyon görüşmesi yapmadığımızı da paylaştık.

Bu akşam başlayacak görüşmeler şeklinde karar verirken, iki şeyi dikkate alacağız. Hükümette elde ettiğimiz tecrübeyi dikkate alacağız. 14, 15 aydır yaptıklarımız, yapamadıklarımız bağlamında değerlendirme yapıp, karar vereceğiz. Ülke menfaatine hangisi daha fazla hizmet eder ona bakacağız. Muhalefette kalmak mı yoksa koalisyon içerisinde yer almak mı ona karar vereceğiz. Yetki, Parti Meclisi’nde. Koalisyon müzakeresi görüşmesi yapma kararı alırsa, kendine göre şartları olacaktır. Bu bir yelpaze şeklindedir. Yolsuzlukla mücadele, icraatın yapılması için gereken tedbirlere varıncaya kadar bir skala içinde hareket edeceğiz.

Muhalefette kalma kararı verilirse, koalisyon görüşmeleri anlamlı olmaz.