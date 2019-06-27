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Özersay "envanter sayımı" kararını Talat'a anlattı

Özersay "envanter sayımı" kararını Talat'a anlattı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile, kapalı Maraş konusunda görüş alışverişinde bulundu.

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile, kapalı Maraş konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Mehmet Ali Talat’ın ofisinde gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Özersay Talat’a kapalı Maraş konusundaki son gelişmeleri aktardı.
 

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