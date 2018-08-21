Özersay: “Ekonomik önlemlere yapılan eleştirileri dikkate alarak gözden geçireceğiz”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, gailelerinin memleketin geleceği olduğundan kimsenin şüphe duymamasını istedi; ekonomik önlemlere yapılan eleştirilerin bazılarında haklılık payı olduğunu ve bunları da dikkate alarak gözden geçireceklerini açıkladı.

Özersay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, memleketin, özellikle dar gelirli vatandaşların hiç de kolay olmayan bir dönemden geçtiğini, hükümetin imkanlar dahilinde bazı tedbirler aldığını, bunu yetersiz bulanlar, daha farklı ve daha fazla yapılması gerektiğini savunanlara saygı duyduğunu belirtti.

Yapılan eleştirilerin ve ortaya konulan önerilerin bazılarında haklılık payı da olduğunu kaydeden Özersay, "Bunları da dikkate alarak önümüzdeki günlerde hem attığımız adımların uygulanmasına bakıp gözden geçirme, hem de yeni bazı tedbirler alma yoluna gideceğiz. Ne çaldık, ne de çırptık. Gailemiz memleketin geleceğidir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini paylaştı.

Kudret Özersay, mesajında şunları kaydetti:

"Zor zamanlarda empati yapmak, birbirimizi anlamaya çalışarak toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmek zorundayız. Geçmişte buna benzer zorlukları toplum olarak birlikte aştık, yine aşacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmenizi dilerim. Yollarda yavaş ve dikkatli sürün lütfen."