Özersay: Doğal gaz konusunda kum saati çalışıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara ziyareti dönüşünde Ercan’da basına açıklamalarda bulundu. Özersay Kıbrıs adası etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin olarak; "Kum saati çalışıyor. Kıbrıs Rum tarafı bu konuda bizimle oturup görüşmeye, bir uzlaşmaya, bir ara formülde uzlaşmaya varsa bunu bir an önce yapmasında yarar vardır, eğer bu yönde adım atmazlarsa biz zaten çalışmalarımızı belli bir takvim çerçevesinde ileriye doğru götürüyoruz. Artık kazı yapma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Özersay, Kıbrıs Türk tarafının doğal zenginliklerle ilgili olarak “birinin keyfine kalmış, bakasının vereceği bir pay istemiyor, Kıbrıs Türk tarafının her aşamada kararın verilmesinde ve atılacak adımlarda rızasına gerek vardır, Kıbrıs Türk tarafının iradesi kararların alınmasına yansımalıdır, duruşumuz birlikte yönetme, birlikte karar alma yönündedir” dedi.

"TMK KONUSUNU BİZ GÜNDEME GETİRDİK”

Taşınmaz Mal Komisyonu finans modeli konusunun da Kıbrıs Türk tarafının kendisinin önemsediği ve Ankara’da gündeme getirdiği bir konu olduğunu ifade eden Özersay, bunun daha farklı bir şekilde lanse edilmesini doğru bulmadığını kaydetti ve komisyon için yeni bir finans modeli üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Özersay "biliyorsunuz bu konu Kıbrıs Türk tarafının gündeme taşıdığı bir konudur. Taşınmaz mal komisyonunun finansmanı konusu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurumlarının uluslararası hukukun standartlarına uygun hale getirildiği oranda muhatap alınacağını söylüyoruz. Burada en temel örnek Taşınmaz Mal Komisyonudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin geliştirdiği standartlara uygun bir kurum haline getirildiği için komisyon, bugüne kadar muhatap alınmıştır KKTC'nin bir kurumu olarak. Biz bunun devamından yanayız, yani bir iç hukuk yolu olarak yaratılan komisyon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin geliştirdiği standartlar çerçevesinde görevini yerine getirmesine devam etmesinden yanayız. Bunu sağlamak için de yeni bir finans modeli üzerinde çalışıyoruz. Hükümet olarak bu bağlamda bir temasımız oldu” dedi.

“GÜNEYDEKİ TÜRK MALLARI KONUSUNDA ADİL OLMAYAN Bİ DURUM VAR”

Özersay, Kıbrıs'ta mülkiyet sorunun temelinde gayri adil bir durumun söz konusu olduğuna da dikkat çekerek, "Kıbrıs’ın kuzeyinde bir iç hukuk yolu yaratılmışken, Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesindeki Kıbrıs'ın güneyinde yitirdikleri taşınmaz mallarla ilgili böyle bir imkan yaratılmış değildir. Bu gayri adil durumu da aslında uluslararası platformlarda çok daha fazla gündeme getirme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“BÖLGESEL POLİTİKALARI VE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ KONUŞTUK”

Ercan’daki basın toplantısında "biliyorsunuz özellikle son dönemde Ortadoğu’da çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bunlar sadece Kıbrıs'a bakarak değerlendirebileceğimiz şeyler değildir. Biraz başımızı kaldırıp dünya politikasına ve bölgesel politikalara da bakmamız ve bunları da stratejik ortağımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Biz görüşmemizde hem bu bölgesel konuları ele aldık hem de ikili ilişkilerimizi ele aldık” dedi.