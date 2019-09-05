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"Özersay bize 'kablo ile elektrik hayaldir, yalandır' dedi"

"Özersay bize 'kablo ile elektrik hayaldir, yalandır' dedi"

Özkıraç, "Özersay bize bu ülkeye kablo ile elektrik gelecek işi hayaldir, yalandır, sapına kadar yalandır dedi” diye konuştu. 

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Fehime ALASYA

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), bu sabah bir günlük uyarı grevi yaptı. 

Ekonomik pakete, özelleştirme ve AKSA'ya karşı olduğunu belirten sendika,  toplumsal direniş ve kavgalarını Kıb-Tek özerk bir yapıya kavuşana kadar sürdüreceğini, geri adım atmayacağını duyurmuştu.

Sendika, merkez bina önünde başlattığı eylemini Başbakanlığa yürüyerek sürdürdü.

Başbakanlık önünde yapılan konuşmaların  ardından eylem olaysız sona erdi. 

"Özersay bize 'kablo ile elektrik hayaldir, yalandır' dedi"

Başbakanlık önünde EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç konuşma yaptı ve sendika yetkililerinin Özersay ile görüşmesinden bilgiler aktardı. Özkıraç, "Özersay bize bu ülkeye kablo ile elektrik gelecek işi hayaldir, yalandır, sapına kadar yalandır dedi” diye konuştu. 

Elektrik Kurumu’na yatırım kararının İhale Komisyonu'nda bekletildiğini iddia eden EL-SEN başkanı Kubilay Özkıraç, ülkenin geleceği için kuruma yatırım yapılması gerektiğini söyledi. Ülkeyi yönetenlerin kuruma yüz milyonlarca lira borcu olduğunu söyleyen Özkıraç, "Biz AKSA'nın  bu toplumu sömürmesine karşıyız” dedi. Özkıraç AKSA’ya verilen kaynak ile ülkenin elektrik sorununun çözülebileceğini savunarak dün Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile sendika yöneticilerinin görüştüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"(Görüşmede) Kudret Özersay’ın söylediği bir cümle bu işin gerçeğini ortaya koymuştur. Benim ortağım (UBP) bu işe (kuruma yatırım yapılmasına) karşıdır dedi Özersay. Özersay’ın söylediği bir cümle daha var. Bu ülkeye kablo ile elektrik gelecek işi hayaldir, yalandır, sapına kadar yalandır dedi”

 

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Eylem alanındaki güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Alana yakın yerde birçok çevik kuvvet hazır bekletildi.

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EL-SEN grevinde "COME ON ERS" yazılı bir de pankart taşıdı. Bir süre önce Başbakan Ersin Tatar İngiltere'de futbol oynadığı dönemi anlatırken o yıllarda maç sırasında kendisine "Come on Ers" diye seslendiklerini anlatmış, "kafa ile goller attığını" söylemişti. Tatar ayrıca muhaliflere de "kafa atacağını" anlatarak espiri yapmıştı.

 

 

Maliyenin elektriği kesilmişti...

Hatırlanacağı üzere; geçtiğimiz günlerde EL-SEN, gerek devlet kurumlarına gerek sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle eyleme başlamıştı. Kuruma borcu olan yerlerin sırayla eleştirinin kesileceği açıklanmış, ilk eylemini 29 Ağustos Maliye Bakanlığı'nda başlatmıştı.

Eylemde, kuruma 103 Milyon TL borcu olan binanın elektriği kesilmiş, yönetim kurulu tarafından iki saat sonra yeniden bağlanmıştı.

EL-SEN, gerek devlet kurumlarına gerek sermaye kesimine, vatandaşa uygulanan muamelenin aynısının uygulanması talebiyle başlattığı eylemlerine devam ediyor.

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