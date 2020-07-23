“Özersay aradığında, UBP Başkanı ile aynı masadaydık”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu BRT’de 18. Saat’e katılarak siyasi gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu..

Ataoğlu, yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin sorulara açıklık getirdi.

Fikri Ataoğlu “Pazartesi günü Lord Palace’da Lionsların devir teslim töreni vardı. O devir teslim töreninde idim. Benim telefonum çaldı. Telefonum çaldığında baktım gördüm ki Kudret Özersay. Kudret beye cevap verdim. Kudret beyin bana sorduğu soru; hükümet bozulur ise bir seçim hükümeti konuşabilir miyiz? Bu konu ile ilgili soruya benim yanıtım “konuşuruz” dedim. Akabinde sorduğu ikinci bir soru “önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kafanızda herhangi bir şey netleşti mi?” Dedim yani bizim de sizin olduğu gibi parti MYK’mız ve Parti Meclisi’miz var. Bunların içerisinde bu konuyu tartıştıktan sonra biz ne yapacağımızı açıklayacağız. Henüz daha bunları konuşmuş değiliz dedim. Bu cevabı ben Kudret beye o akşam verdim” dedi.

Ataoğlu, bir etkinlik sırasında Kudret Özersay’dan gelen telefon görüşmesinden yanında bulunan UBP Genel Başkanı ve Başbakanın da haberdar olduğunu açıkladı.

Kudret bey’den önce UBP ile görüştünüz mü?

“UBP Genel Başkanı da zaten o akşam aynı masada idi. O da davetliydi o etkinliğe. O etkinlikte o gelişmeyi konuştuk. UBP Genel Başkanı, Sağlık Bakanı ve ben o akşam o etkinlikte davetli idim. Gelen telefon geldiğinde zaten benim telefonum ortada idi ve orda zaten görünüyordu kimin aradığı zaten görünüyordu. Ben konuştuktan sonra zaten bana sordular ve ben söyledim zaten Kudret bey idi beni arayan. Orada söyledim.”

“Sayın başbakan şaşkın bir şekilde idi”

Masada o anda nasıl bir tepki oluştu?

“Sayın Başbakan şaşkın bir şekilde idi. Esasında bakacak olursanız iki hükümetin ortak bir nikahı var orta yerde. O nikah bozulmadan birisinin farklı bir arayış içerisine girmiş gibi olduğu gözlemlendi.”

“Aracılar Ocak-Şubat ayından aramaya sormaya başladı”

“Devamlı aracılar arıyor herkes bir şeyler sormaya çalışıyor. Benim söylediğim ben parti yetkililerinden herhangi bir karar üretmiş değilim. Zaten benim karar almamdan önce sizin bu nikahı bozmanız lazım. Kapımızı çalmanız lazım. Kapımızı çaldıktan sonra yetkili kurullarınan görüşüp, yetki alıp o doğrultuda dengeli bir şekilde görüşme heyetimizi yada görüşmeci olarak kimler ise aynı dengede olacak şekilde ekiplerin oluşup bu görüşmeleri gerçekleştirmesi lazım. Ama bu arada UBP içerisinde bizleri arayan oldu mu? Olmadı mı? Elbet oldu söylüyorum zaten. Bir kişi de değil zaten arayan. Belki de pandemi öncesinden beridir bu dedikodular ortada dönüyor. Bu iş zaten Ocak-Şubat ayından başladı. Ocak-Şubat ayından arayanlar, soranlar oldu. Fakat bu son bir kaç hafta içerisinde o arayan soranların sayısı daha da arttı. Resmi birşey yok. Bakın ne dedim; Nikahı bozarsınız, nikahı bozduktan sonra kapı çalınır, yetkililerimiz karar verir girip girmeyeceğimize ve ondan sonra karşılıklı ekipler görüşür ve yeni bir nikah tazelemek üzere yola çıkarsınız”

Şuan yeni bir nikah tazeleme havası var mı?

“Vallahi ben bu nikahın zaten bozulduğunu düşünürüm. Küçük ortak, büyük ortak zaten aylardır bu nikahı bozmak için bahaneler üretiyorlar. Aynı zamanda ikiside arayış içerisindedirler zaten.Birisi 3’lü nasıl kurulur, 4’lü nasıl kurulur. Efendim 5’li nasıl kurulur diye bir arayış zaten şuanda var.......Her zaman olduğu gibi DP yine kilit parti”.

“Sayın Kudret Özersay bu konuşmayı bana yapmışsa ve onun dışında bir konuşma yapmamışsa. Sayın Özersay konuşmanın gizli kalması ile ilgili bir ibare kullanmamışsa gizli kalmasına gerek yok” ..

Bu açıklamanız mevcut hükümete zarar verme yönünde mi?

“Hayır.Sorulan soruya doğru cevap vermektir”...

Sayın Başkan bu açıklamayı daha önce niye yapmadınız?

“Bugün bu soru soruldu ve ben o soruya doğru cevap verdim. Bu soru bu telefon konuşmasından sonra hemen ertesi günü çıkan dedikodulardan beni arayan birçok basıncı arkadaşım da oldu. Böyle bir görüşmeniz oldu mu evet dedim oldu. Ancak basında tam olarak yaşananlar çıkmadı. Bana soran basıncılara ben doğru verdim ama nasıl yayınladılar ben onu bilmiyorum”. ...

DP hangi partilerin yer alacağı olası bir hükümete sıcak bakar?

“Kendi içimizde daha biz bunu tartışmadık. Ben bu partinin başkanı olmuş olsam bile tek başıma karar verecek durumda değilim”....

“Cumhurbaşkanlığı tavrımız hükümet oluşum şekline bağlı”

Olası bir hükümette DP yer alırsa CB seçimi ile ilgili tavrı ne olacak?

“Onu göreceğiz önümüzdeki süreçte. Hükümet oluşum şekline bağlı. Eğer öyle birşey olacaksa kapımız çalındığında yine yetkili kurullarımızla konuştuğumuzda o yetkiyi aldığımızda ve ekip arkadaşlar kurulduğunda o da kendi içimizde görüşüp bir şekilde bir sonuç alacak”....

Çatı adayına doğru gidilebilinir mi?

“Şuanda gelen herhangi bir teklif yok.Dolayısıyla gelecek olan teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceğiz”....

Hükümete girerseniz DP’nin olmazsa olmazı nedir?

“Hiç onları konuşmadık. Kaç aydır buz üstüne yazı yazılır. Ama o yazıyı biz ertesi gün görmeyiz. Buz üzerine yazı yazılmasın”....

“ Birilerinin el atması gerekir. Bu hükümet bozulursa bu memleketi hükümetsiz bırakmamak lazım. Hepimizin görevidir.Sadece DP’nin değil bütün siyasi partilerin görevidir. Bak üstünü altını çizerek söyledim”....

DP’nin kapısı bayramdan önce çalınır mı?

“Vallahi çalınması lazım”.....