ÖZERSAY ADAY OLMAYABİLİR

Nisan 2020 seçimlerinde ‘aday bulma’ sıkıntısı yaşayan sağ cenahta sıkıntılı durumdan çıkış aranıyor ve ince hesaplar yapılıyor.

Yaşanan belirsizlik ortamında bazı unsurlar netleşmeye başladı gibi gözüküyor.

Mesela UBP’de adaylık konusunda ciddi görüş ayrılıkları var ve gidişat seçimde Genel Başkan Ersin Tatar’ın aday olacağını gösteriyor.

Her ne kadar kendisi “aday olmam” dediyse de, belli ki parti içi –ve muhtemelen dışı- kimi güçler, biraz da zorlamayla Tatar’ı aday yapacaklar.

“UBP’de gelenektir, Cumhurbaşkanlığı’na her zaman Genel Başkan aday olur” argümanı, Tatar’ın ‘ikna’ edilmesinde kullanılan en vurucu elementi oluşturuyor.

Oğuzhan Hasipoğlu ve Zorlu Töre aday olabilmek için hala uğraşıyorlar. Tahsin Ertuğruloğlu ise kendisine ‘aday ol’ teklifi gitmesini bekliyor.

Ama süreç belli ki farklı bir şekilde gelişiyor.

Nitekim bu gelişme Tatar’ın son demeçlerinden de okunabiliyor. Dikkat edin, Tatar artık ‘aday değilim’ demiyor.

Tatar’ın aday olacağına dair diğer bir sinyal da, Cumhurbaşkanı Akıncı ile sürekli polemiğe giriyor olması… Siyasette en klasik taktiktir bu: Kendinizi birisine rakip yapmak için ‘sözüne söz, arşınına bez’ yöntemini kullanırsınız.

Son bir haftadır Tatar, bazen günde iki-üç olmak üzere her Allah’ın günü Akıncı’yı hedef alan, Kıbrıs sorunu odaklı beyanatlar verip duruyor.

“Akıncı’nın rakibi benim” demeye getiriyor.

**

UBP’de Cumhurbaşkanı adayı Tatar olursa, elbette ‘çatı aday’ hayalleri gören Kudret Özersay da umudunu başka baharlara saklamak zorunda kalacak.

Zaten kendi kendisiyle sürekli çelişip duran, tutarsız söz ve pratiğiyle en yakınındakilerin bile güvenini yitiren Özersay kamuoyu yoklamalarında geriye gidiyor. Tatar aday olsun ya da olmasın seçimde asla şansı olmadığını –herhalde- kendisi de görüyor.

Bu nedenlerden ötürü, son bir aydır ‘ÖZersay aday olmayacak’ diye düşünüyorum ve bu yöndeki sezgim gittikçe güçleniyor.

Kime söylesem “Hayır, yanılıyorsun, Özersay mutlaka şansını deneyecek, o kadar hırslı ki gidişatı göremiyor” cevabını alıyorum.

Oysa son birkaç haftadır Özersay’ın sanki ‘sahadan çekilmiş’ gibi bir görüntüsü var gibime geliyor.

Bunda UBP’nin Tatar’ı aday göstermesinin yanı sıra, Serdar Denktaş’ın DP Genel Başkanlığı’ndan ayrılıp sağ partilere ‘yarışta ben de varım’ vermesi de rol oynadı gibi görünüyor.

Düşünün: Akıncı, Erhürman, Tatar, Denktaş aday olursa, Özersay muhtemeldir ki ‘sonuncu’ olur ve çok daha yükseklere göz diktiği siyasette erken vakitte ‘tegaüt’lüğe terfi edebilir.

Aslında daha da fenası var: Erhan Arıklı da aday olursa, Özersay, 6 aday arasında seçimden 6’ncı sırada çıkabilir.

İşte bu sebeplerden ötürü Kudret Özersay’ın aday olma ihtimali sıfıra yakın gibi gözüküyor.

Peki Özersay aday olmazsa HP kime destek verecek?

Elbette ki Tatar’a!..

Bir başka deyişle ‘çatı’ kalacak da ‘içindeki’ değişecek.

Nereden nereye…