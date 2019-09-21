Özersay adadan ayrıldı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün gece yarısı New York’a gitmek üzere ülkeden ayrıldı. BRT Muhabirinin edindiği bilgiye göre Özersay saat 02.40’ta Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

Özersay Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada New York yolcusu olduğunu belirtti. Özersay açıklamasında “ Birleşmiş Milletler yetkilileri ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi bazı ülkelerin BM Daimi Temsilcileriyle görüşmeler yapacağız.

Öte yandan gözlemci üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının Dışişleri Bakanları koordinasyon toplantılarında konuşma yapıp ülkemizi temsil edeceğiz”diye belirtti. Kudret Özersay, imkan olan her uluslararası platformda ülkemizi temsil etmeye ve sesimizin duyulmasını sağlamaya gayret göstereceğini de kaydetti.