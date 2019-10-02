Şans Oyunları Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda onaylandı. Yasa tasarısı casinoların yıllık işletme ruhsat harçları ile makine başı harçların artırılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.

Bakalar Kurulu ayrıca Girne batı bölgesinde Alsancak yolunun ilk etabının yapımı ve 6 ilçede farklı bölgelerde yol tamiri için kaynak ayrılması yönünde karar üretti.

Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi de bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı dün saat 19.00’da sona erdi.



Özersay: “6 ilçede farklı bölgelerde yol tamiri için yerel kaynaklardan 10 milyon TL ayrıldı”

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı. Özersay, toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ile Girne batı bölgesinde Alsancak yolunun ilk etabının yapımı ile ilgili olarak yerel bütçeden kaynak ayrılması yönünde karar ürettiğini, yarın sabahtan itibaren yasal işlemlerin hızlı biçimde tamamlanacağını ve birinci etap yol çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Özersay, ayrıca 6 ilçede farklı bölgelerde yol tamiri için yerel kaynaklardan 10 milyon TL ayrıldığını söyledi.

Kooperatif Merkez Bankası’na devletin borçlarının yapılandırılmasına yönelik protokolün de Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını dile getiren Özersay, kooperatiflerin ve kooperatif iştiraklerinin Merkez Bankası’nın denetimine tabi olmasıyla ilgili yeni bir ilave protokol yapılacağını belirtti.

Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın bugünkü Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e gönderilmesi kararı alındığını dile getiren Özersay, yasa tasarısının casinoların yıllık işletme ruhsat harçları ile makine başı harçların artırılmasına yönelik düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

Yasa tasarısının ayrıca, otellerin casino açma iznini Bakanlar Kurulu’nun kararına tabi kılan düzenlemeler de içerdiğini söyleyen Özersay, casinoların vergilendirilmeleri, denetimleri ve bet ofislerle ilgili yeni bir düzenlemenin çalışmasının da hazırlanmakta olduğunu belirtti.



Şoför okullarına yönelik tüzük

Şoför okulları ile ilgili yeni düzenlemeler içeren bir değişiklik tüzüğünün de karara bağlandığını söyleyen Özersay, şoför okullarının daha katı birtakım kurallara tabi olacağını ve bu kurallar çerçevesinde denetleneceğini kaydetti.

Tüzüğün; şoför okullarına dershane, bilgisayar sistemi, araç bağlamında yeni zorunluluklar getireceğini belirten Özersay, tüzüğün şoför okullarının kooperatifleşme yoluna giderek hizmet vermelerine imkan veren birtakım düzenlemeler de içereceğini ifade etti.



Turizm teşvikleri ödeniyor

Turizm teşviklerinin ilk diliminin ödenmesi ile ilgili onay işlemlerinin de yapıldığını dile getiren Özersay, Maliye Bakanlığı’nın; geçmişte yaptıkları işlemler dolayısıyla teşvik almayı bekleyen firmaların ödemelerini yarından itibaren yapmaya başlayacağını kaydetti.



Maraş bölgesine sosyal konut...

Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirmek için gerekli olan arazinin Sosyal Konut Birimi yönetimine verildiğini söyleyen Özersay, Mağusa Maraş bölgesinde projenin nerede yapılacağının netleştiğini belirtti.

Özersay, Yedidalga’da yeni bir balıkçı barınağı yapılmasına yönelik karar üretildiğini söyleyerek, somut bir adım atıldığını, ilgili arazinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kontrol ve denetimine verildiğini kaydetti.



Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi onaylandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Yüksek Öğrenim Strateji Belgesi’nin Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını belirten Özersay, “Uzun yıllardır vurgulanan, ihtiyaç olarak ortaya konan ama bir türlü sonuçlandırılamayan strateji belgesi hazırlanmıştır” dedi.

Özersay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitim kalitesinin artmasına da katkı yapacak olan bir vizyon ortaya koyan bu belgeyi hazırladığını, bundan sonraki günlerde belgenin altını doldurma ve gerekli çalışmaları yapma sürecinin başlayacağını, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nda rutin kararlar da alındığını dile getiren Özersay, bazı kişilere çeşitli nedenlerle “istisnai vatandaşlık” verildiğini, hangi gerekçelerle vatandaşlıkların verildiğinin şeffaf bir biçimde Resmi Gazete’de yayımlanacağını söyledi.

Özersay, yabancıların taşınmaz mal satın almaları ile ilgili olarak da birtakım kararlar da üretildiğini belirtti.

Başbakan başkanlığında tüm Bakanlar Kurulu’nun yarın Lefke’yi ziyaret edeceğini söyleyen Özersay, hükümetin vizyonunu ortaya koyacaklarını ve vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini belirtti.