Özersay: "5 barem atlatıldı iddiası yanlış"

Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Dış İşleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü atamasına ilişkin eleştirileri sosyal medya hesabından yanıtladı, 5 barem atlatıldı iddiasının yanlış olduğunu ifade etti.

Özersay’ın açıklaması şöyle: “Bakanlık müdürlüğü görevine atadığım Mustafa Kendir bey ile ilgili dün basında “5 barem atlatılarak müdür yapıldı” İDDİASI yer aldı. İşin aslı aşağıdaki gibidir:

1- Bu atama yapılmazdan önce hem savcılıktan, hem de Personel Dairesi’nden görüş aldım. Atama yasalarımıza, hukuka uygun olarak yapıldı.

2- Mustafa bey 16. Baremin 11. basamağındaydı. Müdürlüğe atanınca İKİ BAREM sonraya geçti, beş DEĞİL. Atamaların pek çoğunda olduğu gibi.

3- Mustafa bey 22 yıllık bir kamu çalışanıdır. Başbakanlık Personel Dairesi’nde Birinci Derece Kıdemli İdare Memuruydu ve oradan müdür atandı.

4- Mustafa bey son 10 yıldır Personel Dairesinde çalışıyor. Bakanlık Müdürleri personelin hak ve sorumluluklarıyla idari konularda kamu çalışanlarıyla ilgili mevzuata hakim olmalıdırlar. Mustafa bey Personel Dairesinde uzun yıllardır bu konulardaki mevzuatı ve geçmiş uygulamaları yakından takip eden, bu konularda görüş veren, çalışma yapan bir isimdir.

5- Özetle böyle bir göreve atanması sadece hukuken değil aynı zamanda liyakat açısından da uygundur.

6- Bu atamayla Mustafa beyin aynı zamanda “müşavir” olmasının sağlandığı iddia edildi. Oysa bir kişi müdürü yahut müsteşar olarak atandığında “müşavir” değil, “üst kademe yöneticisi” olur. Müşavir, bir üst kademe yöneticisini görevden aldığınızda yaratılmış olur.

7- “Müşavir”, bugünkü yasa aynen kalır da bahse konu kişi bu yasaya göre ileride görevden alınırsa olunur ki bu da olmayacaktır. Neden? Çünkü bugün itibariyle müşavirliği yasadan kaldıran yasa değişiklik tasarısı Meclis’e gönderilmiştir.

8- Yasa değişiklik tasarısı ile müşavirlik sadece gelecekte yapılacak atamalarla üst kademe yöneticisi olacak olan kişileri değil, yürürlüğe girdiğinde GÖREVDE OLANLARI da kapsayacak olan bir düzenlemedir. Yani müşavirliği kaldıracak olan tasarı, “içeride olanları da kapsayacak” olan bir tasarıdır. Özetle hükümetimiz döneminde şu anda atadığımız isimler de ileride görevden alınırlarsa müşavir olamayacaklardır çünkü artık yasal olarak müşavirlik diye bir statü de olmayacaktır.

9- Şimdi birisi “peki ama bu yasa tasarısı Meclis’te takılır ve gelecek bir ay içinde geçmez ise ne olacak?” diye sorabilir. Cevabım nettir: Koalisyon protokolünde de yazan “müşavirliği kaldırma” yasa tasarısı meclisten, koalisyon ortaklarımızın destek vermemesi sonucu geçmez ise koalisyonda devam edemeyiz ki böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum. Bunu hükümet kurulurken de söylemiştim, bir süre önce Bakanlar Kurulu’nda da dile getirdim, buraya da not düşüyorum.

10- Kendi çabasıyla bir yerlere gelmiş olan insanlara hukuka uygun yürüdükleri sürece, eleştiri yaparken herkes biraz daha dikkat etmeli ve adil olmalıdır diye düşünüyorum ve zaman zaman bu tür yaklaşımların arkasında çekememezliğin olduğunu da maalesef gözlemliyorum.

11-Son birkaç gündür “kıyak emeklilik” olarak kamuoyuna yansıyan ve tartışılan bir diğer atamayla ilgili olarak da görüşümü kısaca yazmak isterim. Bildiğim kadarıyla savcılıktan görüş alınarak hukuka uygun bir atama yapıldı. Öte yandan geçmişte de emekliliğe az bir zaman kala yapılan üst kademe yöneticisi atamalarını, hukuka uygun olsalar dahi doğru bulmadığımızı, devlete ilave külfet anlamına geldiğini vurguladık. Biz koalisyondaki ortağımıza, koalisyon protokolüne ters bir durum olmasa da, bunu doğru bulmadığımızı söyledik.

12- Bu tür atamalar Bakanlar Kurulu tarafından yapılmaz. Bakanlar kendi Bakanlıklarında müdür ve müsteşarları, yasalara uygun olarak belirleyebilirler ve bunu yaparken diğer koalisyon ortaklarının onayını almak zorunda değildirler. Koalisyon ortakları bu atamalara “hukuka uygunluk” ve “liyakat” temelinde bakabilirler.

13- Bu noktada, meclise bugün sevk edilecek olan müşavirliği kaldıracak yasa değişiklik tasarısının GEREKLİ ama YETERLİ olmayacağını bir kez daha vurgulayalım. Bunun hemen ertesinde üçlü kararname yöntemi ile atama yapılmasının kapsamının daraltılması, üst kademe yöneticilerinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavla ve performansa dayalı olarak atanması yöntemine geçilmesi düzenlemesi takip edecek, etmek zorunda. Ve tabi ki kamu reformunun tüm diğer unsurları.”