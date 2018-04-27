19 Nisan 2018’de Başbakan Tufan Erhürman tarafında KKTC Golf Federasyonu başkanlığına atanan Dr. Hasan Öztoprak, oluşturduğu yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte önümüzdeki günlerde yeniden özerk yapısına kavuşması için tek günden maddesi ile olağan üstü Genel Kurul’a gidiyor. Hasan Öztoprak, yaptığı yazılı açıklamada, “kamuoyu tarafından yakından bilindiği üzere federasyon yönetiminde son dönemde huzursuzluk mevcuttu. Yeniden oluşturduğum yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte tüm golf camiası ile bir araya geldik ve yaptığımız toplantılar sonunda sorunlarımızı ve yanlış anlaşılmaları aştığımıza inanıyorum” dedi.

“6 üye kulüple özerk yapımıza yeniden kavuşacağız”

KKTC Golf Federasyonu Başkanı Dr. Hasan Öztoprak, ülkemizde Golf sporunun yaygın bir spor dalı olmadığına değinirken, Öztoprak; “Bizler, bir avuç golfsever olarak tüm enerjimizi, golf sporunun ülkemizde ve özellikle gençler arasında yayılması yönünde kanalize etmeliyiz. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, federasyonumuza bağlı tescilli 6 kulübümüzle özerkleşme konusunu tek gündem maddesi olarak ele almaya karar verdik ve bu konuda önümüzde ki günlerde olağan üstü Genel Kurul’a giderek yeniden özerk yapımıza kavuşmak istiyoruz” dedi.

“Genel Kurul’da başkan adayı olmayacağım”

2012 yılında KKTC Golf Federasyonu Kurucu Başkanı olarak dönemin yetkilileri tarafından başkan olarak görevlendirildiğini belirten Dr. Hasan Öztoprak, “Bugüne kadar federasyonun çatısı altında çeşitli görevler yanı sıra üç dönem başkanlık yaptım. Federasyonda birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bundan sonra da Golf sporu için elimden gelen katkıyı ihtiyaç duyulduğu sürece yapmaya devam edeceğim. Özerkliğimizin tekrardan kazanılması ile ilgili yapacağımız Genel Kurul’da başkanlığa aday olmayacağımı bu vesile ile belirtmek isterim. Genç arkadaşlarımızın bu görevleri daha başarılı bir şekilde sürdüreceğine inancım tamdır” açıklaması yaptı.