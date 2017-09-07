Özeralp’te mutlu son

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke, bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı kaleci Mehmet Özeralp konusunda mutlu sona ulaştı. Menekşe beyazlı ekip, eski kalecisini Cihangir’den bonservisli olarak yeniden takıma kazandırdı.

Bir sezon aradan sonra yeniden Lefke'ye dönen Mehmet Özeralp, 6 sezon menekşe beyazlı ekibin kalesini korumuştu. Özeralp, 2013-14 sezonunda kazanılan Kıbrıs Kupası'nda kalesinde kritik kurtarışlara imza atarak, kupanın kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Bir süre önce Türk Ocağı ile antrenmanlara çıkan Özeralp, Girne ekibi ile anlaşma sağlayamamış, transfer gerçekleşmemişti.