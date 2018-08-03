Özeralp Lefke’de kaldı

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig’in en batı ekiplerinden Lefke’nin kalesini yeni sezonda da Mehmet Özeralp koruyacak. Bonservisi Lefke’de bulunan deneyimli kaleci Mehmet Özeralp, yeni sezon için takımı Lefke ile her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonda da menekşe beyazlı ekibin kalesini koruyan Özeralp, kalesinde güven veriyordu.