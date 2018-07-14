Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun talimatlarına göre her yıl sezon sonu yapılan Klasman Belirleme Sınavları’nın sonuçlarına göre 2018- 2019 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları belirlendi. A Klasman hakemlerden Ali Özer Üst Klasman’a terfi etti.

Merkez Hakem Kurulu Talimatlarında belirtilen sınavlara (yazılı sınav ve atletik test) katılan hakemlere, Gözlemci ve MHK puanlarının eklenmesiyle 2018- 2019 Futbol Sezonu Hakem Klasmanları netlik kazandı.

Yeni klasmanlara göre, 1 A Klasman hakem Üst Klasmana, 3 B Klasman Hakem A Klasmana ve 5 tane C Klasman Hakem, B Klasman Hakemliğine terfi etti. 10 tane Aday Hakem, C Klasman hakemliğine yükseldi.

Özer Üst Klasman’da

Yapılan açıklamada Ali Özer A Klasman’dan Üst Klasman’a terfi etti. Zekai Töre, Hakan Ünal ve İsfendiyar Açıksöz B Klasman’dan A Klasman’a, İsmail Egeli, Cemal Sarı, Burak Mandıralı, Latif Erişmen ve Recep Yamuk C Klasman’dan B Klasman’a terfi eden isimler oldular. Aday Klasman’dan C Klasman’a ise 10 kişi terfi etti.

Üst Klasman

Fehim Dayı, Kerem Eran, Utku Hamamcıoğlu, Ali Özer, Serhan Şimşek, Mehmet Sezener, Osman Özpaşa

A Klasman

Turgay Misk, Hüseyin Eyyüpler, Hasan Eriş, Osman Küçük, Hakan Muhtaroğlu, Zekai Töre, İsfendiyar Açıksöz, Emre Öztaşlı, Timur Ercan Bodi, Hüseyin Özkan, Evren Karademir, Serkan Durmaz, Mustafa Öztugay, Hakan Ünal

B Klasman

Emine Yarkın, Ahmet Özkurtuluş, Ferhat Tuna, Sabriye Atikoğlu, İsmail Egeli, Şakir Azizoğlu, Kaan Koday, Ömer Doğru, Ozan Kel, Cemal Sarı, Cemal Sakallı, Hüseyin Özaşık, Burak Mandıralı, Fatih Bardakçıoğlu, Necmi Bulut, Latif Erişmen, Mustafa Torun, Recep Yamuk, Ali Karahasan, Olgun Canik

C Klasman

Özalp Ürüncüoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Abdullah Genç, Eren Erdoğan, Yusufcan Dönder, Mesut Bozlar, Mehmet Sungur, Ahmet Genç, Özgür Cem Taşdemir, Mehmet Kazım Ünal, Mazlum Karaboğa, Rüya Sakallı, Burak Gönülalan, Mehmet Özkan, Hüseyin Baz, Çağırı İlkoğlu, Arif Malek, Ali Eren Orçan, Sami Özentürk, İrfan Alıcı, Tayyar Alpdağ, Nurhan Kutlugün, Doğan Yıldız, Cafer Bayraktar

Klasman Yrd.

Mehmet Ekşici, Engin Akkagün, Özal Çağlayan, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu, Ali Akçınar, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğulları

Aday

Halil Atlar, İbrahim Katmer, Adem Fidan, Ömer Köse, Serdar Gürpınar, Çağın Gökçe, Berk Bağrıkara, Hüseyin Saçar, Halil Özkan Kolbudak, Şamil Bozkurt Safi, Eren Zeki Uçar