​​​​​​​'Özele maaş desteği' için ilk adım

YENİDÜZEN- ÖZEL

Özel sektör çalışanlarına 2 yıl boyunca ‘ek maaş’ desteği imkanı sağlayacak olan çalışma ile ilgili prosedür ilerliyor.

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar sonrasında; Ekonomi Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı heyetler, geçtiğimiz hafta bir araya geldi.

Her iki bakanın da katıldığı toplantıda çalışmanın nasıl ilerletileceği konuşuldu, Devlet Planlama Örgütü’nden alınan veriler üzerinde çalışma yapıldı.

Mali kaynağın verimli şekilde, amaca uygun kullanımı da konuşuldu…

Toplantıda Devlet Planlama Örgütü (DPÖ)’den işsizlik oranları ile ilgili bir takım çalışma hazırlama talebinde bulundu.

Yerli İşgücünü Destekleme Tüzüğü ile hedeflenin ‘yerli istihdamı’ artırmak da olduğu konuşuldu.

Özel sektörde sendikalaşmanın hükümet programında yer aldığı da görüşüldü.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan, mevcut mali kaynağın da en verimli şekilde, amaca uygun kullanımı da toplantının gündeminde yer aldı.

Çalışmaların olgunlaşmasının ardından Bakanlar Kurulu’na sunulacağı da öğrenildi.

Çeler, YENİDÜZEN’e konuşmuştu…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, tüzüğün hayata geçmesi ile işveren tarafının asgari ücret üzerinden yüzde 15 oranında çalışanın maaşını artıracağını, artış yapılan miktarın bakanlık tarafından işverene ödeneceğini söylemişti.

Bununla birlikte yine asgari üzerinden belirlenecek ekstra bir yüzdeliğin de bakanlık tarafından çalışana verileceğini kaydeden Çeler, ortalama 500 TL ile 800 TL arasında ek maaş ödeneceğini dile getirmişti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çeler, ek maaş ödeneğinin çalışan maaşları üzerine otomatik olarak bankaya yatırılacağını ifade etti.

“4 parti lideri bilgilendirilecek”

Başsavcılıktan tüzükle ilgili olumlu görüş geldiğini söyleyen Çeler, şu anki sürecin; toplumdaki özellikle işveren kesimindeki negatif algının ortadan kaldırılması olduğunu belirtmişti.

Çeler, önümüzdeki günlerde hükümetteki 4 parti liderine Çalışma Bakanlığı olarak çalışma detaylarını anlatacaklarını da dile getirmişti.

Çeler, tüzükle ilgili bakanlığın üzerine gelenleri de “ Emekçisinin hakkını yemeyeceği için tüzüğe karşı durmaya çalışıyorlar” sözleriyle eleştirmişti.

“İstihdam Destek Fonu’nda 170 milyon TL birikti”

Desteğin 2 yıl boyunca süreceğini belirten Çeler, ekonomik duruma bağlı olarak teşvik süresinin daha da uzayabileceğini söylemişti.

Çeler, kaynağın İstihdam Destek Fonu’ndan karşılanacağını ifade ederek, “Bu para, İhtiyat Sandığı ve emekçilerin parası değildir. Bu apayrı bir paradır” dedi.

Fondaki paranın 170 milyon TL’ye ulaştığını belirten Çeler, her ay da faiz mevduatlarından 7-7.5 milyon TL gelirlerinin olduğunu dile getirmişti.

Çeler, “150 KKTC vatandaşı olan bir işyeri, bu teşvikten yararlanırsa bizden her yıl 2 milyon TL’yi geri almış olacak” şeklinde konuşmuştu.