Özele Destek kapsamı genişletildi.

Bakanlar Kurulu'nda "İstihdam Destek Tüzüğü"yle ilgili yeni bir çalışma yapıldığı açıklandı.

60 bin kişiyi ilgilendiren tüzük kapsamında, bir aylık süreçte 90 milyon TL ödeme yapılacağı belirtildi.



Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.



'Kapalı' işletmelerin çalışanlarının 1.500 TL maaş desteğinden yararlanacağı açıklanırken, 'açık' işletmelerin de 500 TL Sosyal Sigorta Prim Desteği verileceği belirtildi.



İlk tüzükten farklı olarak mimar, mühendis, avukat, muhasebecilerin de istihdam desteğinden yaranacağı duyuruldu.

Söz konusu istihdam maaş desteğinin nisan ayını kapsadığı, hizmete açılacak sektörlere göre gelecek aylar için yeniden belirleneceği anlatıldı.

Özersay 'Özele Maaş Desteği' hakkında şunları söyledi:

1- Kendi nam ve hesabına yatırım yapan mimar, mühendis, avukat, muhasebeciler de 1.500 TL ödeme alabilecek.

2- Bir kişiden daha fazla kişi çalıştıran ilgili sektörlerin 'çalışan işçileri' de bu katkıdan yararlanacak.



3- Kendi nam ve hesabına çalışan ancak yanında daha fazla işçi çalıştıranların ise yanlarında çalışan işçiler destekten yararlanacak.

4- Esnaf da eğer kendi nam ve hesabına tek başına çalışıyorsa, 1.500 lira maaş desteğinden yararlanacak.

5- Esnaf için 4 kişiye kadar çalışanı varsa, hem işveren hem de çalışanlar destekten yararlanacak. Dört kişinin üzerinde çalışan olması durumunda, sadece çalışanlar destekten yararlanacak.

6- Dersane, etüt merkezi ve kreşlerde çalışanlar da maaş desteğinden yararlanacak. Bu merkezlerde dört kişiden fazla çalışan olması durumunda, çalışanlar destekten yararlanacak.

7- Basın emekçileri ve taksiciler de katkıdan yararlanacaklar.

8- Casino çalışanları 'imtiyaz' ödemelerinin yapılması şartıyla 800 TL olarak katkıdan yararlanacak.

Özersay'ın açıklamalarının ayrıntıları şöyle:

4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısında ana gündem ‘İstihdam Destek Tüzüğü’ oldu. Özersay, Tüzük çalışmasının sonlandırıldığını açıkladı.

Detaylı açıklamanın Çalışma Bakanlığı’nca yapılacağını açıklayan Özersay, başvuruların 60 bin kişiyi ilgilendirdiği için ONLİNE yapılacağını kaydetti.

1 aylık 90 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.

Buna göre; “Kapatılan ve açık olan işletmeler şeklinde iki ana ayrım söz konusu. Açık olan işletmelerin çalışanları bu katkıdan yararlanamayacak. İstisna düzenlemeler var.

Açık olup bu 1500 TL’lik katkıdan yaralanamayacak işletmeler, her çalışan başına 500 TL’lik Çalışan Prim Desteği’nden yararlanacak.

Kendi nam ve hesabına tek kişi çalışan mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler 1500 TL destekten yararlanacak. Yanında 1 kişi çalışanlar da yararlanabilecek. Bir kişiden daha fazla çalıştıran mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler kendileri yararlanamayacak, yanlarında çalışanlar yararlanacak.

Esnaf için, 4 kişiye kadar yanlarında çalışanlarla birlikte iş veren de yararlanacak. Fazla çalışan durumunda işveren yararlanamayacak. Dershane ve etüt merkezlerinde çalışanlar da yararlanacak. Basın emekçileri de bu katkıdan yaralanacak. Casino çalışanları 800 TL olarak bu katkıdan yararlanabilecek.

Casino çalışanları 800 TL olarak bu katkıdan yararlanabilecek. Toplamda 60 bin kişi civarındaki kişinin faydalanabilmesi öngörülüyor. Başvuru ile katkı sağlanacak. Çalışanların şahsına ve onun adına açılacak hesaba katkı yatırılacak. Mayıs ayında işletmeler açılırsa, açılan işletmelerin çalışanları bundan yararlanmayacak."

BEDELLİ ASKERLİK: SÜRELER UZATILACAK

"Bedelli askerlikle ilgili süre sınırlandırması" hakkında da konuşan Özersay, "Bedelli askerlik hakkı elde edenlerin ülkede kalma süresi ve tecil işlemleri, bu sıra dışı dönemde, tüm yükümlülükler gözden geçiriliyor. Bu tarihler uzatılacak."