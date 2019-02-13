Özelde sendikalaşma için yasa beklentisi

Sendikal Platform, hükümetin Cumhuriyet Meclisi tatile girmeden önce özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak yasayı geçirebileceğini belirterek, “Hükümetten beklentimiz bu yönde. Burada gereken tek şey niyet ve iradedir” açıklamasında bulundu.

Sendikal Platform adına açıklama yapan Dev-İş Başkanı Hasan Felek, hem özel sektör hem de özelleştirme konusunda değerlendirmede bulundu.

Kıb-Tek konusunda da açıklama yapan Felek, “Özelleştirme bu ülkenin başına gelen en büyük belalardan… Kıb-Tek konusunda böyle bir adım atılması değil eğilimde olunması dahi ülkeyi kaosa sürükler” dedi.

“ÇELER İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI”

Sendikal Platform adına açıklama yapan Dev-İş Başkanı Hasan Felek, özel sektör için mevcut fonun en doğru şekilde kullanılması ve özel sektörde sendikalaşmanın önün açılması için gerekli adımların nasıl atılması gerektiği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile görüşmeye başladıklarını kaydetti.

Hasan Felek, Çalışma Bakanlığı’nın özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak ve yerli iş gücünü desteklemek için attığı adımlara karşı çıkıp Bakan Çeler’e saldırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Felek, “Şu ada atılan adım belki ilerisi için sürdürülebilir değildir ancak hükümet ilk etapta bu adımı atarak hem özel sektörde kısmen sendikalaşmanın önünü açabilir hem de emekçilere biraz olsun rahat bir nefes aldırabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“DAYATMALAR BİZİ OLDUKÇA RAHATSIZ EDİYOR”

Hasan Felek, sermaye kesiminin toplumsal hiçbir gailesi olmadığını ve hükümet üzerinde baskı kurmaya çalıştığını savunarak, “Bu dayatmalar bizi oldukça rahatsız ediyor” dedi.

Felek, bazı sermaye gruplarının yıllarca toplumu ve emekçileri sömürdüğünü söyleyerek, “Bunlara ‘dur’ demenin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Bazı kesimlerin sendikalara yaptığı eleştirilerin de haksız olduğunu kaydeden Felek, “Bunlar toplum algısını kontrol etmek amacıyla bilinçli şekilde yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Felek, şunları ekledi:

“Yükümlülüklerini yerine getiren sermaye kesiminin sendikalaşmadan korkmaması lazım. Ne yazık ki bu kesimler bırakınız özel sektörde sendikalaşmayı kabul etmeyi, yanlarında çalışan emekçilere İhtiyat Sandığı’nda sırf bu sebeple yaratılan fondan maaş desteği verilmesini dahi hazmedemiyor. Bunu kabul etmemiz ve bu durum karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Aynı şekilde hükümet programında özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edileceği sözünü veren hükümetin, sermayenin baskısı ile bu konuda çalışma bakanını yalnız bırakması de bizler açısından kabul edilemez bir durumdur.”

KIB-TEK KONUSU... “KURUM ÜZERİNDE PEŞKEŞ OYUNLARI OYNANIYOR”

Öte yandan Sendikal Platform adına yaptığı açıklamada özelleştirmeye ilgili değerlendirmelere de yer veren Felek, Kıb-Tek üzerinde peşkeş oyunları oynandığını savundu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun icraatlarını da değerlendiren Felek, “Çok doğru bir adımla önce fizibilite çalışması yapılması ve ardından da kendi kendimize yetebilir bir sistem adına santral yatırımı kararı alınması sonrasında bazı çevrelerin ayaklanması tesadüf değil” dedi.

Enerji maliyetlerinin yüksek olmasının sebebinin AKSA olduğunu da savunan Hasan Felek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin yakın çevresinin AKSA ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Kıb-Tek’in yatırım yapmasının önüne geçilmesi için büyük çaba harcandığını da öne sürdü.

Yeni ekonomik pakette Kıb-Tek’in özelleştirilmesi yönünde bir madde bulunduğu ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti kanadının oldukça ısrarcı olduğu yönünde bilgi aldıklarını da belirten Felek, “AKSA örneği bizlere göstermiştir ki, özelleştirme bu ülkenin ve bu toplumun başına gelen en büyük belalardan bir tanesidir. Hükümetin bu yönde bırakınız adım atmasını, adım atma eğiliminde dahi olması ülkeyi büyük bir kaosa sürükleyecektir ve biz emeği temsil eden kesimleri en sert şekilde tepki vermeye itecektir” dedi.

HÜKÜMETE SORULAR

Yazılı açıklamasında bazı sorulara da yer veren ve hükümetten cevap beklediklerini ifade eden Felek, şunları kaydetti:

“Kıb-Tek’in yatırım yapması ve özerkleşmesi konusunda tavır ortaya koyan partilerin bulunduğu hükümet bu ekonomik paketi kabullenecek mi? Özerkleştirme Yasası’nı hazırlayan Başbakan Tufan Erhürman, Kıb-Tek’in özelleştirilmesi yönünde bir madde içeren ekonomik paketin altına imza koyacak mı?”

Kıb-Tek’in yatırım yaparak AKSA’ya ve başka sermaye kesimine muhtaç olmamasını sağlamaya çalışan Kıb-Tek Yönetim Kurulunun Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınmak istendiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtıyor mu?”