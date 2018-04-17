“Özelde çalışanların %75’i maaşlardan memnun değil”

Ticaret Odası, 2017-2018 Rekabet Edilebilirlik Raporu’nu hazırlayan isimlerden, Öğretim Görevlisi Tufan Ekici, işgücü piyasasındaki uyuşmazlığın verimsizliğe neden olduğunu, hem rekabet edebilirlik hem de sosyolojik olarak olumsuz etki yarattığını söyledi.

Ayşe GÜLER

Ticaret Odası, 2017-2018 Rekabet Edilebilirlik Raporu’nu hazırlayan isimlerden, Öğretim Görevlisi Tufan Ekici, işgücü piyasasında ‘eğitim’, ‘çalışma saatleri’, ‘maaşlar’ ve ‘çalışma koşulları’ ile ilgili

yaşanan “uyuşmazlığın” verimsizliğe neden olduğunu, bu durumun hem rekabet edebilirlik hem de sosyolojik olarak olumsuz etki yarattığını söyledi.

Ekici, iş yaşamında eğitime göre iş alanlarının sağlanmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, bununla birlikte işe alımlarda sınav veya mülakat yoluna başvurulmasının şart olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Ekici, 500 kişi ile yaptıkları anket sonuçlarına göre; özel sektör çalışanlarının %40’ının ise çalışma saatlerinden, %75’inin maaşlarından memnun olmadığını aktardı.

“Verimsizlik ve etkinsizlik ön planda”

Ekici, iş piyasasında rekabet edebilirlik konusu irdelendiğinde verimsizlik ve etkinsizliğin her zaman ön plana çıktığını söyledi.

Çalışma kapsamında; özel sektörde hizmet veren kişilerin eğitim ve aldıkları görev incelendiklerinde ciddi bir uyuşmazlık yaşandığının görüldüğünü ifade eden Ekici, “ Çalışanların %50’sinde ya‘az eğitim’ ya da ‘çok eğitim’ konusunda uyuşmazlık yaşanıyor” dedi.

Kıbrıs’ın güneyi: %20-21 ‘az eğitimli’, %18 ‘çok eğitimli’

Bu alanda farklı ülkelerle de kıyaslama yaptıklarını ifade eden Ekici, 2008 yılındaki verilere göre;

Kıbrıs’ın güneyinde ‘çok eğitimli’ kişilerin %18, ‘az eğitimlilerin’ ise %20-21 civarında olduğunu anlattı.

Ekici, Türkiye’deki çalışma hayatında ‘çok eğitimli’ kişilerin %55, ‘az eğitimli’ kişilerin ise %8 civarında bulunduğunu söyledi.

“ÇALIŞANLAR, ÇALIŞMA SAATLERİ VE MAAŞLARDAN MEMNUN DEĞİL”… Ekici, özel sektör çalışanlarının %40’ının çalışma saatlerinden, %75’inin de maaşlardan memnun olmadığını söyledi.

500 kişilik anket…

“Özel sektör çalışanlarının %40’ı çalışma saatlerinden memnun değil”



“Özel sektörde çalışanlar ortalama haftada 49 saat çalışıyor ve bu çalışma saatlerinden ortalama 10 saat kadar daha az çalışmayı arzuluyor.”

Ticaret Odası, 2017-2018 Rekabet Edilebilirlik Raporu’nu hazırlayan isimlerden, Öğretim Görevlisi Tufan Ekici “Özel sektörde çalışanlar ortalama haftada 49 saat çalışıyor ve bu çalışma saatlerinden ortalama 10 saat kadar daha az çalışmayı arzuluyor” dedi.

Ekici, bu yılki raporda, 10 veya daha fazla işçinin yer aldığı işyerlerinde çalışan özel sektör ve maaşlı 500 kişinin katıldığı anket çalışması yaptıklarını da anlattı.

Ankete katılanların %43’ünün aldıkları eğitimin, yaptıkları işin gerektirdiği eğitimden daha fazla olduğunu iddia ettiklerini ifade eden Ekici, %12’sinin ise kendini ‘az eğitimli’ gördüğünü belirtti.

“Ankete katılan 500 kişinin %75’i ‘daha fazla maaş hak ettiğini’, %55’i de ‘daha az çalışmayı’ istediğini söylüyor. Buna rağmen %92’si de çalıştığı işyerinden memnun.”

“Çok eğitimli işsizler var”



Çalışmada piyasadaki mevcut durumu da analiz ettiklerini söyleyen Ekici, işsizlerin %34’ünün üniversite ve daha az eğitimli kişiler olduğunu, bu kişilerin %30’unun da 12 ay ve üzeri iş aradıklarına dikkat çekti.

Ekici, özel sektör çalışanlarının %25’inin üniversite ve daha üzeri seviyede eğitim aldığını söyleyerek, 18 ile 35 yaş arasında olan %40 civarındaki kesimin ise çalışma saatlerinden memnun olmadığını aktardı.

Öte yandan ankete katılanların %75’inin ‘daha fazla maaş hak ettiğini’, %55’inin de ‘daha az çalışmayı’ istemesine rağmen %92’sinin ise ‘çalıştığı işyerinden memnun’ olduğunu söyleyen Ekici, “Çok eğitimli işsizler, az eğitimli iş gücüne dahil olmayan ancak çalışmak isteyen bir grup var” dedi.

“Özel sektör çalışanlarının %25’i üniversite ve daha üzeri eğitim aldı.”

“Çalışma saatleri sorunu işveren ve işçi arasında anlaşılarak çözülmeli”

Ekici, çalışma koşulları ve iş güvenliği konusunda denetimin şart olduğunu ancak çalışma saatlerinin işveren ve işçi arasında anlaşılarak çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkede iş ilanlarının hepsinin Çalışma Dairesi’ne verilmediğini, bilgilerin ‘kulaktan kulağa’ yayıldığını söyleyen Ekici, bu durumun kurumsallaşamamaya neden olduğunu da kaydetti.

“Eğitime göre iş alanları sağlanmalı”

İşgücü piyasasındaki uyuşmazlıkların verimsizliğe neden olduğunu ifade eden Ekici, bu durumun sosyolojik etki yarattığını kaydetti.

Ekici, yaşanan uyuşmazlığın hem rekabet edebilirliği hem de firmaların ekonomiye katkısını negatif yönde etkilediğini belirterek, bir an önce uyuşmazlıklarla ilgili çözüm bulunması gerektiğine değindi.

Eğitime göre iş alanlarının sağlanmasının önemli olduğuna vurgu yapan Ekici, bununla birlikte işe alımlarda sınav veya mülakat yoluna başvurulmasının şart olduğunu kaydetti.

“Yabancı uyrukluların yüzde 50’sinde eğitim uyuşmazlığı var”

Ekici, 2016 yılı verilerine göre; ülkede 45 bin civarında çalışma izinli kişi bulunduğunu, bunun yanı sıra kayıtsız işçilerin de olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmada yabancı uyruklu çalışanların yüzde 50’sinde de eğitim uyuşmazlığının bulunduğunu tespit edildiğini kaydeden Ekici, ülkemizde ‘iş beğenmeme’ sorununun da olduğunu dile getirdi.

“Kısa değil, uzun dönemi kapsayan çözümler”

Çalışma hayatındaki uyuşmazlıklarla ilgili kısa değil, uzun dönemi kapsayan çözümlerin üretilmesi gerektiğine değinen Ekici, bununla birlikte şirketlerin daha kurumsal hale gelmesinin şart olduğunu belirtti.

Ekici, işe alımlarda daha dikkatli olunması gerektiğini de ifade etti.

Bu nedenle de ‘kaliteli eğitim’ ve ‘plan-program’ üzerine hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Ekici, “Bizde çok büyük programsızlık var. Biz de her şey günü kurtarma ile işliyor. Geleceğe dönük plan-program olmazsa bu sorunlar artacaktır. Bunlar hükümet değil, devlet politikası haline gelmelidir.” şeklinde konuştu.

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışçı